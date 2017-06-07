Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков

По всей стране Росгвардия начинает проверки граждан, владеющих оружием. Повод очевиден — трагедия в Тверской области, когда бытовая ссора стала причиной гибели девяти человек.
В это воскресенье Сергей Егоров, электрик из Москвы, взял в руки карабин. Что было дальше, узнала вся Россия. Так же, как 4 года назад узнала про юриста аптечной сети Дмитрия Виноградова, убившего шестерых коллег, или инженера Сергея Галахова, того, что в прошлом году выстрелил в девушку-промоутера за то, что слишком громко шумела.
И не первый год после каждого громкого выстрела еще громче кричат депутаты и общественники: запретить, ужесточить, усилить проверки. Но ничего не запрещают.
Как защититься от вспыльчивых стрелков? Что по этому поводу думают психотерапевт и владелец оружейного магазина? И почему купить необходимую справку для ношения и хранения оружия у нас так легко?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
И не первый год после каждого громкого выстрела еще громче кричат депутаты и общественники: запретить, ужесточить, усилить проверки. Но ничего не запрещают.
Как защититься от вспыльчивых стрелков? Что по этому поводу думают психотерапевт и владелец оружейного магазина? И почему купить необходимую справку для ношения и хранения оружия у нас так легко?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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