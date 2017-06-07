Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 01:04
    Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков. Росгвардия, Тверская область, оружие, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков

    комментировать
    Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков

    Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков

    Лицензия на убийство: кто защитит россиян от пьяных стрелков

      По всей стране Росгвардия начинает проверки граждан, владеющих оружием. Повод очевиден — трагедия в Тверской области, когда бытовая ссора стала причиной гибели девяти человек.

      В это воскресенье Сергей Егоров, электрик из Москвы, взял в руки карабин. Что было дальше, узнала вся Россия. Так же, как 4 года назад узнала про юриста аптечной сети Дмитрия Виноградова, убившего шестерых коллег, или инженера Сергея Галахова, того, что в прошлом году выстрелил в девушку-промоутера за то, что слишком громко шумела.

      И не первый год после каждого громкого выстрела еще громче кричат депутаты и общественники: запретить, ужесточить, усилить проверки. Но ничего не запрещают.

      Как защититься от вспыльчивых стрелков? Что по этому поводу думают психотерапевт и владелец оружейного магазина? И почему купить необходимую справку для ношения и хранения оружия у нас так легко?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru