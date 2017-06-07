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  • 07.06, 01:04

    Мавритания разорвала дипотношения с Катаром

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    Мавритания разорвала дипотношения с Катаром

    Мавритания разорвала дипотношения с Катаром

    Число стран, разорвавших дипотношения с Катаром, увеличилось до девяти.

    Во вторник к блокаде Катара присоединилась Мавритания, сообщает ТАСС.

    В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремистской идеологии.

    Ряд участников бойкота прекратили с Катаром морское и авиасообщение, остановили банковские операции, объявили о высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти действия назвали неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.

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