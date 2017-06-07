При ударе коалиции погибли двое сирийских военных, 15 ранены

Возглавляемая США коалиция во вторник нанесла удар по правительственным войскам САР. В российском Совете Федерации уже назвали это актом агрессии и нарушением суверенитета государства.
По последним данным, в результате атаки двое военнослужащих погибли, не менее 15 получили ранения.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров авианалет назвал необоснованным и заявил, что таким образом Запад пытается сместить Башара Асада. Он также выразил уверенность в том, что Сирия потребует внеочередного созыва Совбеза ООН.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новый удар коалиции по сирийским военным «полностью идет вразрез с нормами международного права», передает ТАСС.
Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов» и представляла угрозу для сил партнеров коалиции.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров авианалет назвал необоснованным и заявил, что таким образом Запад пытается сместить Башара Асада. Он также выразил уверенность в том, что Сирия потребует внеочередного созыва Совбеза ООН.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новый удар коалиции по сирийским военным «полностью идет вразрез с нормами международного права», передает ТАСС.
Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов» и представляла угрозу для сил партнеров коалиции.
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