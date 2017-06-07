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  • 07.06, 01:04
    При ударе коалиции погибли двое сирийских военных, 15 ранены. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    При ударе коалиции погибли двое сирийских военных, 15 ранены

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    При ударе коалиции погибли двое сирийских военных, 15 ранены

    При ударе коалиции погибли двое сирийских военных, 15 ранены

      Возглавляемая США коалиция во вторник нанесла удар по правительственным войскам САР. В российском Совете Федерации уже назвали это актом агрессии и нарушением суверенитета государства.

      По последним данным, в результате атаки двое военнослужащих погибли, не менее 15 получили ранения.

      Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров авианалет назвал необоснованным и заявил, что таким образом Запад пытается сместить Башара Асада. Он также выразил уверенность в том, что Сирия потребует внеочередного созыва Совбеза ООН.

      Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что новый удар коалиции по сирийским военным «полностью идет вразрез с нормами международного права», передает ТАСС.

      Коалиция во главе с США во вторник нанесла новый удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе. В Пентагоне заявили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов» и представляла угрозу для сил партнеров коалиции.

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