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  • 06.06, 23:32

    «Акт агрессии»: в СФ отреагировали на удар коалиции по сирийским войскам

    1 комментарий

    «Акт агрессии»: в СФ отреагировали на удар коалиции по сирийским войскам

    «Акт агрессии»: в СФ отреагировали на удар коалиции по сирийским войскам

    Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Удар, нанесенный коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН».

    По его мнению, этот удар не был ошибочным, это «целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил», передает РИА Новости.

    Авиация возглавляемой США коалиции в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование «на земле» посчитало действия этих отрядов «угрожающими силам коалиции». В Пентагоне отметили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились поддерживаемые США силы.

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