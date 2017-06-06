«Акт агрессии»: в СФ отреагировали на удар коалиции по сирийским войскам

Россия потребует внеочередного заседания Совбеза ООН после удара коалиции США по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Удар, нанесенный коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН».
По его мнению, этот удар не был ошибочным, это «целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил», передает РИА Новости.
Авиация возглавляемой США коалиции в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование «на земле» посчитало действия этих отрядов «угрожающими силам коалиции». В Пентагоне отметили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились поддерживаемые США силы.
По его мнению, этот удар не был ошибочным, это «целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил», передает РИА Новости.
Авиация возглавляемой США коалиции в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование «на земле» посчитало действия этих отрядов «угрожающими силам коалиции». В Пентагоне отметили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в «зону предотвращения конфликтов», где находились поддерживаемые США силы.
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