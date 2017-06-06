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  • 06.06, 23:32

    Порошенко подписал закон о введении квоты в 75% на украинский язык на ТВ

    2 комментария

    Порошенко подписал закон о введении квоты в 75% на украинский язык на ТВ

    Порошенко подписал закон о введении квоты в 75% на украинский язык на ТВ

    Пётр Порошенко подписал закон, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в 75% от общего объема.

    Соответствующее заявление появилось в Facеbook Порошенко. Украинский президент поблагодарил представителей СМИ за инициативу о квоте. По его словам, теперь украинский язык стал защищен на Украине.


    Ранее закон об украиноязычном контенте приняла Верховная рада. В парламентском комитете по вопросам свободы слова и информационной политики заявили, что произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, чтобы те безболезненно адаптировались к новым требованиям.

    В комитете также отметили, что по закону все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке. Исключение — советские фильмы, которые, однако, не будут засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, передает «Интерфакс».

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