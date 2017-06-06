Порошенко подписал закон о введении квоты в 75% на украинский язык на ТВ

Пётр Порошенко подписал закон, устанавливающий обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в 75% от общего объема.
Соответствующее заявление появилось в Facеbook Порошенко. Украинский президент поблагодарил представителей СМИ за инициативу о квоте. По его словам, теперь украинский язык стал защищен на Украине.
Ранее закон об украиноязычном контенте приняла Верховная рада. В парламентском комитете по вопросам свободы слова и информационной политики заявили, что произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, чтобы те безболезненно адаптировались к новым требованиям.
В комитете также отметили, что по закону все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке. Исключение — советские фильмы, которые, однако, не будут засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, передает «Интерфакс».
Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон pic.twitter.com/RorPvLFKFZ— Петро Порошенко (@poroshenko) 6 июня 2017 г.
Ранее закон об украиноязычном контенте приняла Верховная рада. В парламентском комитете по вопросам свободы слова и информационной политики заявили, что произведенный в Украине русскоязычный телевизионный продукт будет в течение одного года и 4 месяцев засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, чтобы те безболезненно адаптировались к новым требованиям.
В комитете также отметили, что по закону все фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на государственном языке. Исключение — советские фильмы, которые, однако, не будут засчитываться в украиноязычную квоту для телеканалов, передает «Интерфакс».
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