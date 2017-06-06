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  • 07.06, 01:04

    Мажоры на BMW устроили ДТП на Поклонной горе

    1 комментарий
    Мажоры на BMW устроили ДТП на Поклонной горе

    Мажоры на BMW устроили ДТП на Поклонной горе

    Мажоры на BMW устроили ДТП на Поклонной горе
  • Фото: Breaking Mash /youtube.com

    • BMW с представителями столичной золотой молодежи на полном ходу врезался в автобус. В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки.

    За рулем BMW находился 27-летний бизнесмен Арвидас Жилинскас. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян, сообщает Dni.Ru.

    Одним из пострадавших оказался 28-летний предприниматель Шако Меладзе. Это друг Артура Моисеева, который в апреле за рулем Maserati Ghibli врезался в столб и сгорел в машине.

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