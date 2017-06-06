Мажоры на BMW устроили ДТП на Поклонной горе

BMW с представителями столичной золотой молодежи на полном ходу врезался в автобус. В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки.
За рулем BMW находился 27-летний бизнесмен Арвидас Жилинскас. Как оказалось, в момент ДТП он был пьян, сообщает Dni.Ru.
Одним из пострадавших оказался 28-летний предприниматель Шако Меладзе. Это друг Артура Моисеева, который в апреле за рулем Maserati Ghibli врезался в столб и сгорел в машине.
Одним из пострадавших оказался 28-летний предприниматель Шако Меладзе. Это друг Артура Моисеева, который в апреле за рулем Maserati Ghibli врезался в столб и сгорел в машине.
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