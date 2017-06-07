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  • 07.06, 04:06

    Голландец вместе с излечением от рака получил непреходящую эрекцию

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    Голландец вместе с излечением от рака получил непреходящую эрекцию

    Голландец вместе с излечением от рака получил непреходящую эрекцию

    Медики изучают необычный случай, который произошел с пациентом после операции по удалению опухоли.

    58-летнему голландцу сделали гемиколэктомию — удаление половины толстой кишки. После этого у пациента возникла непроходящая эрекция.

    Стеснительный пациент не рассказывал о проблеме врачам целые сутки. Медики диагностировали у него ишемический приапизм, который возникает из-за застоя крови. Когда все выяснилось, продолжительность эрекции достигла двух суток.

    Медикам удалось восстановить кровоток в половых органах мужчины с помощью шприца, но через день болезненная эрекция вернулась. В итоге пациенту ввели фенилэфрин для нормализации кровотока, но из-за несвоевременного лечения у мужчины развилась эректильная дисфункция.

    Окончательно вылечиться пациент смог только через полгода приема специальных препаратов. А специалисты до сих пор не могут установить точную причину произошедшего, сообщает сайт Вести.Ru.

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