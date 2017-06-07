Голландец вместе с излечением от рака получил непреходящую эрекцию

Медики изучают необычный случай, который произошел с пациентом после операции по удалению опухоли.
58-летнему голландцу сделали гемиколэктомию — удаление половины толстой кишки. После этого у пациента возникла непроходящая эрекция.
Стеснительный пациент не рассказывал о проблеме врачам целые сутки. Медики диагностировали у него ишемический приапизм, который возникает из-за застоя крови. Когда все выяснилось, продолжительность эрекции достигла двух суток.
Медикам удалось восстановить кровоток в половых органах мужчины с помощью шприца, но через день болезненная эрекция вернулась. В итоге пациенту ввели фенилэфрин для нормализации кровотока, но из-за несвоевременного лечения у мужчины развилась эректильная дисфункция.
Окончательно вылечиться пациент смог только через полгода приема специальных препаратов. А специалисты до сих пор не могут установить точную причину произошедшего, сообщает сайт Вести.Ru.
Стеснительный пациент не рассказывал о проблеме врачам целые сутки. Медики диагностировали у него ишемический приапизм, который возникает из-за застоя крови. Когда все выяснилось, продолжительность эрекции достигла двух суток.
Медикам удалось восстановить кровоток в половых органах мужчины с помощью шприца, но через день болезненная эрекция вернулась. В итоге пациенту ввели фенилэфрин для нормализации кровотока, но из-за несвоевременного лечения у мужчины развилась эректильная дисфункция.
Окончательно вылечиться пациент смог только через полгода приема специальных препаратов. А специалисты до сих пор не могут установить точную причину произошедшего, сообщает сайт Вести.Ru.
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