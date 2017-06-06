Теплоход «Генерал Ватутин» прошел в РФ пограничный контроль

Теплоход «Генерал Ватутин», неожиданно для украинских СМИ проданный российской компании и направившийся в Россию, прошел пограничный контроль в Керченском проливе.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. По его словам, «начинается лоцманская проводка теплохода к выходу в Азовское море».
«Генерал Ватутин», как ожидается, прибудет в порт Ростова-на-Дону в среду во второй половине дня. Место швартовки будет определено дополнительно.
Кравченко подчеркнул, что теплоход был продан российской компании.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направился в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской прессе массовые спекуляции и подозрения в госизмене. В круизной компании, которая владела судном, сообщили, что теплоход был перепродан, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону.
«Генерал Ватутин», как ожидается, прибудет в порт Ростова-на-Дону в среду во второй половине дня. Место швартовки будет определено дополнительно.
Кравченко подчеркнул, что теплоход был продан российской компании.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что лайнер якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направился в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской прессе массовые спекуляции и подозрения в госизмене. В круизной компании, которая владела судном, сообщили, что теплоход был перепродан, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону.
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