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  • 06.06, 23:32

    Госдеп США обвинил Россию в попытке вмешательства в дела Черногории

    3 комментария

    Госдеп США обвинил Россию в попытке вмешательства в дела Черногории

    Госдеп США обвинил Россию в попытке вмешательства в дела Черногории

    Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО, заявил помощник госсекретаря США Джон Хефферн.

    По его словам, Москва использовала «все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории». А целью этой кампании якобы было изменение курса Черногории на вступление в НАТО. Также Хефферн заявил, что Россия планировала совершить в Черногории госпереворот, для чего в прошлом году там собрались «несколько российских агентов». Власти страны проинформировали о происходящем партнеров по НАТО, передает РИА Новости.

    Между тем американская компания FireEye, работающая в сфере кибербезопасности, обвинила российских хакеров в атаках на государственные системы Черногории в начале этого года. По ее данным, хакеры пытались собрать информацию с помощью вируса в электронной почте, пишет газета The Hill. FireEye обвинила в атаках группировку APT28, также известную как Strontium или Fancy Bears. Этих хакеров на Западе считают связанными с Кремлем и обвиняют в нападениях по всему миру. Кремль причастность к кибератакам неоднократно отрицал.


    Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о «вмешательстве» России в дела страны. Вступление страны в НАТО он охарактеризовал как геополитический проект, в рамках которого Подгорице навязали русофобские настроения.

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