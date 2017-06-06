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  • 06.06, 23:32

    Коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в зоне безопасности

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    Коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в зоне безопасности

    Коалиция США нанесла удар по сирийским войскам в зоне безопасности

    Возглавляемая США коалиция снова нанесла удар по правительственным войскам в Сирии. Об этом говорится в заявлении коалиции.

    Из текста заявления: «Коалиция 6 июня уничтожила дополнительные силы, поддерживающие сирийский режим, которые продвигались внутри установленной зоны предотвращения конфликтов на юге Сирии».

    В документе также говорится, что сирийские войска вошли в утвержденную зону деэскалации, поставив под угрозу силы партнеров коалиции на базе Ат-Танф.

    Из текста заявления: «Коалиция сделала несколько предупреждений через линию по предотвращению конфликтов перед тем, как уничтожить два артиллерийских орудия, зенитное оружие и повредить танк».

    В заявлении подчеркивается, что коалиция не собирается воевать с войсками режима, но готова себя защищать, передает «Интерфакс».

    Это уже не первый удар по сирийской армии за последнее время. Вечером 18 мая коалиция атаковала в Сирии колонну проправительственных подразделений. В Москве назвали этот шаг грубым нарушением суверенитета.

    В начале мая делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. Согласно договоренностям, в этих районах должны полностью прекратиться боевые действия.

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