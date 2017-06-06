Казахстан пригласил США на переговоры по Сирии в Астане

Власти Казахстана направили США приглашение принять участие в предстоящих переговорах по Сирии в Астане в статусе наблюдателя. О получении соответствующего приглашения «Интерфаксу» сообщили в американском Госдепартаменте.
Представитель Госдепа: «Госдепартамент получил приглашение от правительства Казахстана участвовать в качестве наблюдателя в переговорах в Астане по Сирии на следующей неделе».
Собеседник агентства отметил, что США остаются приверженными урегулированию сирийского кризиса с помощью политических мер.
Сегодня стало известно, что подразделения Корпуса морской пехоты США участвуют в штурме сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Кроме этого, для поддержки наступления в операции задействованы ударные вертолеты Apache и 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщили в Пентагоне.
согласовать создание зон безопасности в Сирии.
Собеседник агентства отметил, что США остаются приверженными урегулированию сирийского кризиса с помощью политических мер.
Сегодня стало известно, что подразделения Корпуса морской пехоты США участвуют в штурме сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Кроме этого, для поддержки наступления в операции задействованы ударные вертолеты Apache и 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщили в Пентагоне.
согласовать создание зон безопасности в Сирии.
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