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  • 06.06, 22:02

    Казахстан пригласил США на переговоры по Сирии в Астане

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    Казахстан пригласил США на переговоры по Сирии в Астане

    Казахстан пригласил США на переговоры по Сирии в Астане

    Власти Казахстана направили США приглашение принять участие в предстоящих переговорах по Сирии в Астане в статусе наблюдателя. О получении соответствующего приглашения «Интерфаксу» сообщили в американском Госдепартаменте.

    Представитель Госдепа: «Госдепартамент получил приглашение от правительства Казахстана участвовать в качестве наблюдателя в переговорах в Астане по Сирии на следующей неделе».

    Собеседник агентства отметил, что США остаются приверженными урегулированию сирийского кризиса с помощью политических мер.

    Сегодня стало известно, что подразделения Корпуса морской пехоты США участвуют в штурме сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Кроме этого, для поддержки наступления в операции задействованы ударные вертолеты Apache и 155-миллиметровые гаубицы М777, сообщили в Пентагоне.

    Пятая встреча в Астане намечена на 12–13 июня, однако вопрос ее проведения все еще прорабатывается. Во время прошлого раунда переговоров России, Турции и Ирану удалось согласовать создание зон безопасности в Сирии.

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