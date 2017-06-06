Эксперты бьют тревогу из-за проблемы ожирения у российских подростков

Заболеваемость ожирением в России выросла более чем в два раза за последние годы — такие тревожные данные опубликовал сегодня Роспотребнадзор. Наиболее серьезная ситуация сейчас в России наблюдается у подростков, особенно у мальчиков. Минздрав предлагает резко сократить рекламу колбасы, чипсов и газировки. Но насколько это возможно? В проблеме разбирался корреспондент НТВ Александр Коневич.
Никаких компьютерных игр и конфет. Эти летние каникулы Ярослав решил провести на ходу и сделать серьезный шаг к здоровому образу жизни. Шагать приходится по паре часов каждый день. В свои девять лет Ярослав весит больше 80 кг. Похудеть хотя бы немного — сейчас главная мечта в его жизни.
Ярослав Мохов: «Чтобы бегать быстрее, чтобы в школе на физкультуре приседать хорошо».
Людмила Калужнова, мама Ярослава: «Мы хотим похудеть вообще навсегда. Но, конечно, как мне кажется, эта борьба у нас будет долгой. Но успешной. Мы к этому стремимся — все в наших руках».
О том, что все в наших руках и в наших силах, говорили сегодня и представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляя свой доклад о детском и подростком ожирении. Главное — не сидеть сложа руки, иначе будет поздно. Специалисты бьют тревогу: весь мир с каждым годом толстеет, и Россия в этом печальном рейтинге, к сожалению, все больше набирает вес.
Жоао Бреда, руководитель программы ВОЗ по вопросам питания, физической активности и ожирения: «В России уровень ожирения относительно низкий, но рост показателей происходит очень быстро. В два-три раза быстрее, чем, скажем, на юге Европы, где ожирение встречается чаще. Странам стоит обратить на это внимание, потому что детское ожирение будет расти».
Согласно исследованиям, которые организация проводит каждые четыре года, например, в Москве каждый 10-й подросток сейчас имеет диагноз «ожирение». А Московская область входит в пятерку самых «толстых» регионов страны.
Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в РФ: «Сегодня мы говорим о пандемии — о неинфекционных заболеваниях, от которых мир умирает. Медицинскую стратегию очень легко создать, Россия это делает — профосмотры, диспансеризация. И что? Ничего же не меняется. Потому что врач не может заставить ребенка или родителей поменять свой образ жизни».
Избыточный вес — причина многих серьезнейших заболеваний, которых легко можно избежать, если просто следить за собой и соблюдать режим. Есть меньше сладкого, заниматься спортом, больше двигаться — рецепты красоты те же, что и много лет назад. Но вокруг детей слишком много соблазнов, чтобы жить по правилам.
80% подростков почти все свободное время проводят, глядя в мониторы своих гаджетов. Платить за эти виртуальные путешествия им приходится в реальности. И часто цена — это здоровье. Поэтому отделения эндокринологии в больницах, к сожалению, никогда не пустуют.
Андрей весит почти 140 килограммов. В больнице он всего неделю. Вес пока не изменился, но постепенно меняется отношение и к еде, и к своему месту в этом мире, который не слишком приспособлен в буквальном смысле для больших людей.
Андрей Тарасенко, пациент отделения эндокринологии Морозовской детской больницы: «Все-таки габариты большие у меня. И многие вещи сделаны для маленьких людей. Например, турникеты в метро. Я через них только боком могу пройти».
Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской больницы: «Сейчас надо детей обучать не есть жирное, не есть много углеводов, не есть фастфуд, переходить на овощную и белковую диету. И детей надо с детства этому учить, как ухаживать за собой. Чтобы они понимали, что они будут тем, что они едят».
Сегодня в России больше четверти мальчиков имеют избыточный вес или ожирение. У девочек показатель в два раза меньше. Но и эти цифры не успокаивают, ведь с каждым годом они только растут. И изменениями в школьном или домашнем меню проблему не решить. Менять нужно образ жизни современных подростков, герои которых в основном живут в Интернете и часто посвящают свои популярные видео вовсе не вкусной и здоровой пище. Как, к примеру, юный видеоблогер ВитьОК, утверждающий, что сахара много не бывает.
Ярослав Мохов: «Чтобы бегать быстрее, чтобы в школе на физкультуре приседать хорошо».
Людмила Калужнова, мама Ярослава: «Мы хотим похудеть вообще навсегда. Но, конечно, как мне кажется, эта борьба у нас будет долгой. Но успешной. Мы к этому стремимся — все в наших руках».
О том, что все в наших руках и в наших силах, говорили сегодня и представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представляя свой доклад о детском и подростком ожирении. Главное — не сидеть сложа руки, иначе будет поздно. Специалисты бьют тревогу: весь мир с каждым годом толстеет, и Россия в этом печальном рейтинге, к сожалению, все больше набирает вес.
Жоао Бреда, руководитель программы ВОЗ по вопросам питания, физической активности и ожирения: «В России уровень ожирения относительно низкий, но рост показателей происходит очень быстро. В два-три раза быстрее, чем, скажем, на юге Европы, где ожирение встречается чаще. Странам стоит обратить на это внимание, потому что детское ожирение будет расти».
Согласно исследованиям, которые организация проводит каждые четыре года, например, в Москве каждый 10-й подросток сейчас имеет диагноз «ожирение». А Московская область входит в пятерку самых «толстых» регионов страны.
Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в РФ: «Сегодня мы говорим о пандемии — о неинфекционных заболеваниях, от которых мир умирает. Медицинскую стратегию очень легко создать, Россия это делает — профосмотры, диспансеризация. И что? Ничего же не меняется. Потому что врач не может заставить ребенка или родителей поменять свой образ жизни».
Избыточный вес — причина многих серьезнейших заболеваний, которых легко можно избежать, если просто следить за собой и соблюдать режим. Есть меньше сладкого, заниматься спортом, больше двигаться — рецепты красоты те же, что и много лет назад. Но вокруг детей слишком много соблазнов, чтобы жить по правилам.
80% подростков почти все свободное время проводят, глядя в мониторы своих гаджетов. Платить за эти виртуальные путешествия им приходится в реальности. И часто цена — это здоровье. Поэтому отделения эндокринологии в больницах, к сожалению, никогда не пустуют.
Андрей весит почти 140 килограммов. В больнице он всего неделю. Вес пока не изменился, но постепенно меняется отношение и к еде, и к своему месту в этом мире, который не слишком приспособлен в буквальном смысле для больших людей.
Андрей Тарасенко, пациент отделения эндокринологии Морозовской детской больницы: «Все-таки габариты большие у меня. И многие вещи сделаны для маленьких людей. Например, турникеты в метро. Я через них только боком могу пройти».
Игорь Колтунов, главный врач Морозовской детской больницы: «Сейчас надо детей обучать не есть жирное, не есть много углеводов, не есть фастфуд, переходить на овощную и белковую диету. И детей надо с детства этому учить, как ухаживать за собой. Чтобы они понимали, что они будут тем, что они едят».
Сегодня в России больше четверти мальчиков имеют избыточный вес или ожирение. У девочек показатель в два раза меньше. Но и эти цифры не успокаивают, ведь с каждым годом они только растут. И изменениями в школьном или домашнем меню проблему не решить. Менять нужно образ жизни современных подростков, герои которых в основном живут в Интернете и часто посвящают свои популярные видео вовсе не вкусной и здоровой пище. Как, к примеру, юный видеоблогер ВитьОК, утверждающий, что сахара много не бывает.
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