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  • 06.06, 20:31
    Тимошенко обвинила Порошенко в обогащении на войне в Донбассе. войны и вооруженные конфликты, Порошенко, Тимошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Тимошенко обвинила Порошенко в обогащении на войне в Донбассе

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    Тимошенко обвинила Порошенко в обогащении на войне в Донбассе

    Тимошенко обвинила Порошенко в обогащении на войне в Донбассе

      Конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент Украины Пётр Порошенко и его окружение зарабатывают на этой войне и прикрывают безумную коррупцию в государстве. С таким заявлением в Верховной раде выступила сегодня Юлия Тимошенко.

      Лидер оппозиционной «Батькивщины» уже критиковала украинского лидера за сворачивание демократических свобод. И вот теперь последовали новые обвинения.

      Юлия Тимошенко: «Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет, в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны».

      Ранее сегодня Блок Петра Порошенко потребовал рассмотреть вопрос о совершении государственной измены со стороны Тимошенко, припомнив ей заключение газового контракта с Россией в ее бытность премьер-министром.

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