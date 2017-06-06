На станциях петербургского метро появятся «умные» видеокамеры

Камеры с искусственным интеллектом общей стоимостью до 140 миллионов рублей установят на трех станциях городской подземки. Соответствующий конкурс объявил ГУП «Петербургский метрополитен».

По проекту видеосистемы с функцией распознавания лиц появятся на «Петроградской», «Горьковской» и «Лесной» до конца ноября. Они позволят фиксировать каждого входящего, чтобы сравнить полученное изображение с базой данных правоохранителей.



В случае совпадения робот может послать сигнал службе охраны и турникету, который заблокирует проход подозрительному пассажиру. Сейчас такие «умные» камеры работают почти на каждой третьей станции в Петербурге. По планам городских властей, все вестибюли должны быть оборудованы интеллектуальной системой к 2020 году.