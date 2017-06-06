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  • 06.06, 22:02
    На станциях петербургского метро появятся «умные» видеокамеры. Санкт-Петербург, видеонаблюдение, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На станциях петербургского метро появятся «умные» видеокамеры

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    На станциях петербургского метро появятся «умные» видеокамеры

    На станциях петербургского метро появятся «умные» видеокамеры

      Камеры с искусственным интеллектом общей стоимостью до 140 миллионов рублей установят на трех станциях городской подземки. Соответствующий конкурс объявил ГУП «Петербургский метрополитен».

      По проекту видеосистемы с функцией распознавания лиц появятся на «Петроградской», «Горьковской» и «Лесной» до конца ноября. Они позволят фиксировать каждого входящего, чтобы сравнить полученное изображение с базой данных правоохранителей.

      В случае совпадения робот может послать сигнал службе охраны и турникету, который заблокирует проход подозрительному пассажиру. Сейчас такие «умные» камеры работают почти на каждой третьей станции в Петербурге. По планам городских властей, все вестибюли должны быть оборудованы интеллектуальной системой к 2020 году.

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