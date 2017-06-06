Летевший в Петербург самолет экстренно приземлился во Внуково

Посторонние шумы стали причиной того, что экипаж лайнера, следовавшего из
Ростова-на-Дону, совершить посадку в Москве. Ситуация благополучно разрешилась, после чего борт вылетел в Северную столицу.
Шумы на борту вынудили экипаж рейса В73Н Ростов-на-Дону — Петербург экстренно приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Информацию о посторонних звуках командир передал диспетчерам во время полета и запросил вынужденную посадку.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, лайнер авиакомпании «Победа» благополучно сел в Москве. После чего пассажиров пересадили на резервный борт. По данным онлайн-табло, в 18:59 рейс прибыл в Пулково.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, лайнер авиакомпании «Победа» благополучно сел в Москве. После чего пассажиров пересадили на резервный борт. По данным онлайн-табло, в 18:59 рейс прибыл в Пулково.
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