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  • 06.06, 20:31
    Летевший в Петербург самолет экстренно приземлился во Внуково. Пулково, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, авиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Летевший в Петербург самолет экстренно приземлился во Внуково

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    Летевший в Петербург самолет экстренно приземлился во Внуково

    Летевший в Петербург самолет экстренно приземлился во Внуково

      Посторонние шумы стали причиной того, что экипаж лайнера, следовавшего из Ростова-на-Дону, совершить посадку в Москве. Ситуация благополучно разрешилась, после чего борт вылетел в Северную столицу.

      Шумы на борту вынудили экипаж рейса В73Н Ростов-на-Дону — Петербург экстренно приземлиться в столичном аэропорту Внуково. Информацию о посторонних звуках командир передал диспетчерам во время полета и запросил вынужденную посадку.

      Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, лайнер авиакомпании «Победа» благополучно сел в Москве. После чего пассажиров пересадили на резервный борт. По данным онлайн-табло, в 18:59 рейс прибыл в Пулково.

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