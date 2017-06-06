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  • 06.06, 20:31

    Новак: катарский кризис не мешает реализации сделки с ОПЕК

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    Новак: катарский кризис не мешает реализации сделки с ОПЕК

    Новак: катарский кризис не мешает реализации сделки с ОПЕК

    Разрыв дипломатических отношений между ведущими игроками ОПЕК не должен мешать реализации соглашения по ограничению добычи нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

    По словам министра, «соглашение должно продолжать реализовываться», и, по мнению Минэнерго, «ничто этому не мешает».

    Комментировать влияние ситуации на цены на нефть Новак отказался, а в ответ на вопрос, может ли ситуация привести к созыву внеочередной встречи участников соглашения, напомнил, что заседание мониторингового комитета ОПЕК состоится в июле.

    Крупнейший за последние годы дипломатический кризис в отношениях Катара со странами Персидского залива привел фактически к полной блокаде эмирата.

    В «Газпроме» не исключили, что эскалация катарских событий может привести и к проблемам с экспортом сжиженного газа из этой страны, а Катар — лидер по поставкам СПГ.

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