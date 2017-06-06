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  • 06.06, 20:31
    Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский. журналистика, знаменитости, смерть, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский

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    Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский

    Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский

    Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский

      В Москве в возрасте 87 лет скончался легендарный тележурналист Леонид Золотаревский, который стоял у истоков современного российского телевидения.

      Золотаревский был одним из создателей программы «Время», обладателем двух американских телевизионных премий «Эмми» за телемосты между Россией и США. Он снимал фильмы о первых советских космонавтах, а в 80-е годы был военным корреспондентом Гостелерадио в Афганистане и получил там тяжелые ранения.

      Книги Леонида Золотаревского до сих пор изучают на факультете журналистики МГУ, где он преподавал в разные годы.

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