Скончался известный тележурналист Леонид Золотаревский

В Москве в возрасте 87 лет скончался легендарный тележурналист Леонид Золотаревский, который стоял у истоков современного российского телевидения.

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Золотаревский был одним из создателей программы «Время», обладателем двух американских телевизионных премий «Эмми» за телемосты между Россией и США. Он снимал фильмы о первых советских космонавтах, а в 80-е годы был военным корреспондентом Гостелерадио в Афганистане и получил там тяжелые ранения.



Книги Леонида Золотаревского до сих пор изучают на факультете журналистики МГУ, где он преподавал в разные годы.