Мигранты, клоунада и сюрреализм: петербургские эстеты оценили театральную «Радугу»

В Петербурге завершился XVIII Международный театральный фестиваль «Радуга». В Театре юных зрителей и «Балтийском доме» свои работы представили коллективы из России, Прибалтики, Швейцарии, Германии. За одну неделю зрители увидели 15 спектаклей.
По мнению критиков, 18-й фестиваль стал самым успешным. Мощная программа заставляла искушенную петербургскую публику делать непростой выбор относительно того, куда пойти: на Коршуноваса, Серебрянникова, Финци Паску или Кулябина.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков побывал на закрытии театральной «Радуги».
Чтобы оживить марионеток в спектакле «Отель у реки горизонтальное время Джакометти», понадобилось участие театров сразу трех стран: Германии, Франции и Швейцарии. Автор и режиссер постановки Франк Зёнле вдохновился творениями знаменитого скульптура, живописца и графика Альберта Джакометти. Идея основывается на сюрреалистических текстах и фигуративной пластике. Такими неожиданными приемами и удивлял в этом году фестиваль своих гостей.
Марк Розовский, народный артист России, гость фестиваля: «В этом году прекрасная „Радуга“. Всё очень разнообразно, разноформенно, разноязыко. Это значит, что театр живет. Быть живым — это самое главное».
Завсегдатаев театральных фестивалей критиков удивляла порой даже не форма, а тема. Латвийский актер Андрис Булис совместно с петербургским режиссером Галиной Полищук создали спектакль «Квота на жизнь». Булис ради проекта с ног до головы позволил покрыть себя смесью жженного сахара и пищевого красителя и надеть дреды, чтобы превратиться в темнокожего мигранта, которые заполонили Европу. Правда, действие происходит в выдуманной стране Евросоюза. Главный герой бежит тоже из несуществующего государства, где идет война.
Андрис Булис, исполнитель роли мигранта (Латвия): «Я играю человека, который говорит на несуществующем языке, он из несуществующей страны. Мы хотели, чтобы не было Сирии или Ирака, потому что это сразу дает какой-то штамп. А она — женщина из Европы, которая защищает то, что для Европы важно».
Спектакль «Белое на белом» без ложной скромности был самым ожидаемым для театральных эстетов. Что может еще придумать великий выдумщик и волшебник сцены и арены Финци Паска. Режиссер привез в Петербург целый лес светлячков.
Для этого живого образа и полноправного персонажа спектакля понадобилось 300 лампочек. Светлячки — это особая метафора, которая обозначает то, что происходит с актером на сцене каждый вечер. Исполнитель будто пишет буквально белым по белому, а как признается Даниэле Финци Паска, для него белый цвет — это свет и мир.
Гус Меусэн, клоун, актер (Голландия): «Это небольшая работа, это театральное представление с большим количеством текста. Но всё же здесь остается стиль Даниэля с большой долей клоунады».
Финци Паска — великолепный клоун и режиссер цирка «Дю Солей» — нашел для своей театральной компании, расположенной в швейцарском городе миллионеров Лугано, двух исполнителей с разных континентов. Один — из Голландии, другая — из Бразилии.
Кстати, оба помогали в качестве ассистентов в постановке церемонии закрытии Олимпийских игр в Сочи и выступали на закрытии Паралимпийских. Новую работу увидели уже в Латинской Америке и Европе.
Конечно, у Финци Паски получился весьма трогательный спектакль в исполнении хотя уже и театральных артистов, но с цирковым прошлым. Конечно, он совсем не похож на то, что делал режиссер на сцене Мариинского театра в «Реквиеме» и «Аиде» Верди. Но есть общий ключ — знак ушедшего детства. Для 18-й «Радуги» этот спектакль стал более чем символичным: фестиваль обрел совершеннолетие.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков побывал на закрытии театральной «Радуги».
Чтобы оживить марионеток в спектакле «Отель у реки горизонтальное время Джакометти», понадобилось участие театров сразу трех стран: Германии, Франции и Швейцарии. Автор и режиссер постановки Франк Зёнле вдохновился творениями знаменитого скульптура, живописца и графика Альберта Джакометти. Идея основывается на сюрреалистических текстах и фигуративной пластике. Такими неожиданными приемами и удивлял в этом году фестиваль своих гостей.
Марк Розовский, народный артист России, гость фестиваля: «В этом году прекрасная „Радуга“. Всё очень разнообразно, разноформенно, разноязыко. Это значит, что театр живет. Быть живым — это самое главное».
Завсегдатаев театральных фестивалей критиков удивляла порой даже не форма, а тема. Латвийский актер Андрис Булис совместно с петербургским режиссером Галиной Полищук создали спектакль «Квота на жизнь». Булис ради проекта с ног до головы позволил покрыть себя смесью жженного сахара и пищевого красителя и надеть дреды, чтобы превратиться в темнокожего мигранта, которые заполонили Европу. Правда, действие происходит в выдуманной стране Евросоюза. Главный герой бежит тоже из несуществующего государства, где идет война.
Андрис Булис, исполнитель роли мигранта (Латвия): «Я играю человека, который говорит на несуществующем языке, он из несуществующей страны. Мы хотели, чтобы не было Сирии или Ирака, потому что это сразу дает какой-то штамп. А она — женщина из Европы, которая защищает то, что для Европы важно».
Спектакль «Белое на белом» без ложной скромности был самым ожидаемым для театральных эстетов. Что может еще придумать великий выдумщик и волшебник сцены и арены Финци Паска. Режиссер привез в Петербург целый лес светлячков.
Для этого живого образа и полноправного персонажа спектакля понадобилось 300 лампочек. Светлячки — это особая метафора, которая обозначает то, что происходит с актером на сцене каждый вечер. Исполнитель будто пишет буквально белым по белому, а как признается Даниэле Финци Паска, для него белый цвет — это свет и мир.
Гус Меусэн, клоун, актер (Голландия): «Это небольшая работа, это театральное представление с большим количеством текста. Но всё же здесь остается стиль Даниэля с большой долей клоунады».
Финци Паска — великолепный клоун и режиссер цирка «Дю Солей» — нашел для своей театральной компании, расположенной в швейцарском городе миллионеров Лугано, двух исполнителей с разных континентов. Один — из Голландии, другая — из Бразилии.
Кстати, оба помогали в качестве ассистентов в постановке церемонии закрытии Олимпийских игр в Сочи и выступали на закрытии Паралимпийских. Новую работу увидели уже в Латинской Америке и Европе.
Конечно, у Финци Паски получился весьма трогательный спектакль в исполнении хотя уже и театральных артистов, но с цирковым прошлым. Конечно, он совсем не похож на то, что делал режиссер на сцене Мариинского театра в «Реквиеме» и «Аиде» Верди. Но есть общий ключ — знак ушедшего детства. Для 18-й «Радуги» этот спектакль стал более чем символичным: фестиваль обрел совершеннолетие.
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