После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с избиением школьницы ее сверстницами в лесополосе в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Из сообщения СК: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ („Истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица“)».
В настоящее время следователи устанавливают личности участников конфликта и призывают их самостоятельно явиться в следственные органы.
жестоко избили свою знакомую. Истязание сняли на видео друзья участниц избиения. Позже запись была выложена в Интернет.
Тем временем пользователи соцсетей самостоятельно пытаются установить личности участниц избиения. Сообщается, что все они — из околофутбольных группировок.
В настоящее время следователи устанавливают личности участников конфликта и призывают их самостоятельно явиться в следственные органы.
жестоко избили свою знакомую. Истязание сняли на видео друзья участниц избиения. Позже запись была выложена в Интернет.
Тем временем пользователи соцсетей самостоятельно пытаются установить личности участниц избиения. Сообщается, что все они — из околофутбольных группировок.
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