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  • 06.06, 20:30

    После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело

    9 комментариев
    После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело

    После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело

    После избиения московской школьницы возбуждено уголовное дело
  • Фото: youtube.com

    • Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с избиением школьницы ее сверстницами в лесополосе в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

    Из сообщения СК: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ („Истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица“)».

    В настоящее время следователи устанавливают личности участников конфликта и призывают их самостоятельно явиться в следственные органы.

    Ранее сообщалось, что несколько московских школьниц жестоко избили свою знакомую. Истязание сняли на видео друзья участниц избиения. Позже запись была выложена в Интернет.

    Тем временем пользователи соцсетей самостоятельно пытаются установить личности участниц избиения. Сообщается, что все они — из околофутбольных группировок.

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