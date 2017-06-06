Теплоход «Генерал Ватутин» проверяют российские пограничники

Круизный лайнер, на котором в настоящее время нет пассажиров, находится на якорной стояке в районе порта «Кавказ» в Керченском проливе.
В Росморречфлоте сообщили, что судно проходит пограничный досмотр. «Генерал Ватутин» отозвал заявку на заход в порт Ростова-на-Дону.
Представитель Федерального агентства морского и речного транспорта: «Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем».
В Росморречфлоте также добавили, что ранее судно принадлежало компании, владельцем которой является гражданин Кипра. Но теплоход был продан российскому собственнику. Таким образом, «Генерал Ватутин» находится на территории РФ на законных основаниях. На его борту находятся 15 человек — члены экипажа и представитель судовладельческой компании, передает РИА Новости.
Появление у российских берегов теплохода, который ранее выполнял круизные туры на Украине из Киева в Одессу и Вилково, стало неожиданным. Только позднее стало известно, что резкая смена курса была вызвана тем, что у судна появился новый владелец.
На сайте MarineTraffic, который отслеживает движение судов в реальном времени, говорится, что «Генерал Ватутин» направился в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.
Представитель Федерального агентства морского и речного транспорта: «Агент судна, который подавал заявку на Ростов, эту заявку отозвал. Когда и по какому направлению он подаст новую заявку, пока сказать не можем».
В Росморречфлоте также добавили, что ранее судно принадлежало компании, владельцем которой является гражданин Кипра. Но теплоход был продан российскому собственнику. Таким образом, «Генерал Ватутин» находится на территории РФ на законных основаниях. На его борту находятся 15 человек — члены экипажа и представитель судовладельческой компании, передает РИА Новости.
Появление у российских берегов теплохода, который ранее выполнял круизные туры на Украине из Киева в Одессу и Вилково, стало неожиданным. Только позднее стало известно, что резкая смена курса была вызвана тем, что у судна появился новый владелец.
На сайте MarineTraffic, который отслеживает движение судов в реальном времени, говорится, что «Генерал Ватутин» направился в Ростов-на-Дону под флагом Белиза.
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