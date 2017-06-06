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  • 06.06, 20:30
    Таксисты призывают приравнять неоплату проезда к краже. законодательство, профсоюзы, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Таксисты призывают приравнять неоплату проезда к краже

    2 комментария

    Таксисты призывают приравнять неоплату проезда к краже

    Таксисты призывают приравнять неоплату проезда к краже

      Таксисты ищут пути решения извечной профессиональной проблемы: что делать с пассажирами, которые не платят за проезд? В профсоюзе работников общественного транспорта выдвинули предложение взять за основу принцип «сел в такси без денег — попадешь за решетку». Нечестных пассажиров хотят приравнять к ворам.

      Конечно, мало кто открыто заявляет: «Не буду платить!». Отговорок — десятки. Например, забыл кошелек, не хватает на хлеб, позже переведу на карту. Пока таких, по сути, «зайцев» привлечь к ответственности нельзя, в отличие от безбилетников на автобусе или трамвае. Несправедливость решили восстановить в Межрегиональном профсоюзе таксистов. Именно там предложили отказ от оплаты по счетчику приравнять к краже.

      Ярослав Щербинин, председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта: «Если будет наказание за неоплату, это снимет многие вопросы по конфликтным ситуациям. Лучше разбираться в отделе полиции, нежели заниматься рукоприкладством».

      Только узнав о новом предложении, извозчики сами начали переживать. По логике инициаторов, отказавшегося раскошелиться пассажира они должны удерживать в машине до приезда полиции. Так, к примеру, и сделал омский водитель после того, как не получил честно заработанные 950 рублей, — закрыл мужчину в багажнике. А спустя несколько часов из потерпевшего превратился в подозреваемого — по делу о незаконном лишении свободы.

      Примут ли законотворцы во внимание новую инициативу таксистов, пока не ясно.

      Подробности — в видеоматериале.

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