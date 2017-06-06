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  • 06.06, 20:31
    Вице-губернатора Владимирской области отправили под домашний арест. аресты, взятки, Владимирская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Вице-губернатора Владимирской области отправили под домашний арест

    3 комментария

    Вице-губернатора Владимирской области отправили под домашний арест

    <nobr>Вице-губернатора</nobr> Владимирской области отправили под домашний арест

      Сегодня в Басманном суде избрали меру пресечения для вице-губернатора Владимирской области. Елену Мазанько обвиняют в получении взятки в размере 3 млн рублей.

      На время следствия Мазанько решено отправить под домашний арест. Как минимум до 1 августа она будет находиться в своей московской квартире.

      Фигурантка уголовного дела, как считают правоохранители, брала деньги с предпринимателей, обещая им выгодные госконтракты. По версии следователей, речь может идти о поставках мебели для чиновников и ремонтных работах в здании администрации региона.

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