Морякам-подводникам посвятили полуденный залп в Петербурге

Сегодня в честь 54-го мирового конгресса ветеранов-подводников и 71-й годовщины снятия минной блокады Ленинграда полуденный выстрел в Петропавловской крепости превратился в полуденный залп.

В 12 часов одновременно салютовали обе гаубицы. Подобная церемония проходила, к примеру, 17 лет назад, когда Россия отмечала миллениум. Сегодня героями стали ветеран отечественного флота Николай Иванов и шведский подводник Ларс Норденберг. Они оба принимают участие в конгрессе, на который в Петербург приехали более 400 человек.



До полуденного залпа ветераны увидели грандиозное выступление роты Почетного караула и дефиле Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Конгресс подводников проводится уже в 54-й раз. Впервые его организовали в 1962 году в Париже по инициативе ветеранов Второй мировой войны из Германии и Франции с целью объединения представителей одной из самых героических морских профессии.