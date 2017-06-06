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  • 06.06, 19:00
    Морякам-подводникам посвятили полуденный залп в Петербурге. Петропавловская крепость, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Морякам-подводникам посвятили полуденный залп в Петербурге

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    Морякам-подводникам посвятили полуденный залп в Петербурге

    <nobr>Морякам-подводникам</nobr> посвятили полуденный залп в Петербурге

      Сегодня в честь 54-го мирового конгресса ветеранов-подводников и 71-й годовщины снятия минной блокады Ленинграда полуденный выстрел в Петропавловской крепости превратился в полуденный залп.

      В 12 часов одновременно салютовали обе гаубицы. Подобная церемония проходила, к примеру, 17 лет назад, когда Россия отмечала миллениум. Сегодня героями стали ветеран отечественного флота Николай Иванов и шведский подводник Ларс Норденберг. Они оба принимают участие в конгрессе, на который в Петербург приехали более 400 человек.

      До полуденного залпа ветераны увидели грандиозное выступление роты Почетного караула и дефиле Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы. Конгресс подводников проводится уже в 54-й раз. Впервые его организовали в 1962 году в Париже по инициативе ветеранов Второй мировой войны из Германии и Франции с целью объединения представителей одной из самых героических морских профессии.

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