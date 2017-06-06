В петербургской подземке засиял и зазвучал Пушкин

В день рождения классика литературная акция прошла на станции метро «Пушкинская». В утренний час пик спешащих на работу петербуржцев встречали стихами Александра Сергеевича и песнями мо мотивам.

Гостей в цилиндрах и крылатках подземный классик встречал окруженный цветами. Об этом лично позаботилась начальник станции «Пушкинская», для которой аникушинский памятник буквально «чистейшей прелести чистейший образец».



Музыкальное и свежее прочтение хрестоматийного и родного петербуржцев не смутило. Все мы связанные златой цепью с дуба. Не удивительно, что «под гнетом власти роковой» до рока оказалось рукой подать.



Семён Серзин, режиссер: «ы пытались соединить Пушкина с музыкой Егора Летова. Было интересно понять, как бы эти стихи звучали сейчас. Как сейчас в нашей стране можно быть поэтом. Хотя поэтом всегда в России быть сложно».



«То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете…». Любивший путешествовать Пушкин в подземке точно бы не растерялся. Может быть, даже пробежал по эскалатору.



Пассажиры специального пушкинского вагона разбирали пластмассовые аналоги гусиного пера не слишком активно. Редкие охотники за рифмами предпочитали караулить музу на платформе.



Через четверть часа в опустевшем вестибюле рядом с поэтом оставалась лишь специально приехавшая из Купчина пенсионерка. Не успев стать свидетельницей стремительного музыкального приношения, филолог со стажем расстроилась, но не слишком.



Опоздать на этот поезд действительно невозможно. В литературном, в обычном ли вагоне мелодия пушкинских стихов звучала одинаково убедительно. Сегодня метро перестало быть транспортом, где через оконце пассажир не видит солнца.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко присоединилась к слушателям.