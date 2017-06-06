Петербург декламирует Пушкина в музеях и на площадях

В день рождения величайшего классика в Северной столице проходит множество поэтических мероприятий.

Сегодня в Петербурге предлагают побывать у дуба, где кот-ученый ходит по цепи кругом, или увидеть дядьку Черномора. В день рождения «солнца русской поэзии» на берегах Невы появился сказочный мир Александра Пушкина. Сразу на двух площадках — академической капелле и музее-квартире поэта — появились открытые микрофоны. Желающие читали отрывки из любимых стихотворений.



Конечно, «не заросла народная тропа» к памятнику Александру Сергеевичу на площади Искусств, которую поделили на зоны. В одной рисовали, в другой складывали из кубиков картины, в третьей продавали забавные иллюстрации — как если бы, например, в наши дни Пушкину вручили звезду героя России. А потомки вспоминали, как их великий предок «Отчизне посвятил души прекрасные порывы».



На чествование приехали и потомки Пушкина. В частности, его праправнучка Клотильда фон Ринтлен, которая живет в Германии. Она отметила, что в России по-прежнему любят и помнят ее великого предка, в то время как в ФРГ он не настолько популярен. Знаменитый пушкинский ямб не сумели понять местные переводчики.