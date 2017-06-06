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  • 06.06, 19:00
    Петербург декламирует Пушкина в музеях и на площадях. Пушкин, Санкт-Петербург, дни рождения, литература, поэзия и поэты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербург декламирует Пушкина в музеях и на площадях

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    Петербург декламирует Пушкина в музеях и на площадях

    Петербург декламирует Пушкина в музеях и на площадях

      В день рождения величайшего классика в Северной столице проходит множество поэтических мероприятий.

      Сегодня в Петербурге предлагают побывать у дуба, где кот-ученый ходит по цепи кругом, или увидеть дядьку Черномора. В день рождения «солнца русской поэзии» на берегах Невы появился сказочный мир Александра Пушкина. Сразу на двух площадках — академической капелле и музее-квартире поэта — появились открытые микрофоны. Желающие читали отрывки из любимых стихотворений.

      Конечно, «не заросла народная тропа» к памятнику Александру Сергеевичу на площади Искусств, которую поделили на зоны. В одной рисовали, в другой складывали из кубиков картины, в третьей продавали забавные иллюстрации — как если бы, например, в наши дни Пушкину вручили звезду героя России. А потомки вспоминали, как их великий предок «Отчизне посвятил души прекрасные порывы».

      На чествование приехали и потомки Пушкина. В частности, его праправнучка Клотильда фон Ринтлен, которая живет в Германии. Она отметила, что в России по-прежнему любят и помнят ее великого предка, в то время как в ФРГ он не настолько популярен. Знаменитый пушкинский ямб не сумели понять местные переводчики.

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