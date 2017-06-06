Оперативники ФСБ задержали питерских сайентологов по подозрению в экстремизме

Сегодня прошли масштабные обыски в помещении сайентологической церкви в Невском районе Петербурга.
Этим утром к дому №3 на улице Бабушкина подъехали несколько спецмашин. Сотрудники Федеральной службы безопасности работали в рамках уголовного дела, которое возбуждено сразу по нескольким статьям: «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти или вражды», а также «Организация экстремистского сообщества».
Напомним, что в конце июня 2016 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации сайентологической церкви по заявлению Минюста России.
Как отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин, внешне архив с личными делами сайентологов выглядит как офис коммерческой организации, хотя считается, что это и есть так называемая церковь сайентологии Санкт-Петербурга. В этом бизнес-центре предаются духовным практикам, которые российский суд однажды признал угрожающими здоровью и психике людей. Но судя по всему, сотни людей остаются приверженцами сайентологии, хотя часть книг основателя учения Рона Хаббарда признаны в России экстремистскими.
Наталия Воскресенская, официальный представитель УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В ходе расследования данного уголовного дела и проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении с позиции указанного объединения экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти или вражды, равно как унижение человеческого достоинства».
То, что здесь открыто существует церковь сайентологии, сообщают и сайт организации с контактными телефонами и адресом, и плакаты на входе в бизнес-центре. Один из основных призывов — стать клирком, то есть достигнуть очищения, определенного уровня духовного развития.
Начинающему последователю нужно для этого освоить специальную литературу и уроки одитора — учителя за десятки тысяч рублей. Незаконная предпринимательская деятельность — это еще одно обвинение, которое грозит руководителям организации.
Сотрудникам ФСБ пришлось блокировать целый этаж в бизнес-центре. Школа сайентологии занимает много места: здесь несколько помещений и своя стойка администрации.
За минувший год некий индивидуальный предприниматель продолжил снимать здесь десятки помещений для нужд сайентологической церкви. Есть здесь и свой актовый зал, в котором заметен необычный прибор, называемый здесь электропсихометром. Он якобы устанавливает наличие душевных расстройств у человека.
По итогам обысков несколько человек увезли на допросы. Тех, кто имеет непосредственное отношение к руководству и бухгалтерии организации. Остальные пишут объяснения и ничего не комментируют журналистам.
В столице организацию «Церковь сайентологов Москвы» уже запретили. Следователи ФСБ полагают, что смогут найти доказательства, чтобы и петербургское подразделение признали вне закона.
Напомним, что в конце июня 2016 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации сайентологической церкви по заявлению Минюста России.
Как отмечает корреспондент НТВ Николай Булкин, внешне архив с личными делами сайентологов выглядит как офис коммерческой организации, хотя считается, что это и есть так называемая церковь сайентологии Санкт-Петербурга. В этом бизнес-центре предаются духовным практикам, которые российский суд однажды признал угрожающими здоровью и психике людей. Но судя по всему, сотни людей остаются приверженцами сайентологии, хотя часть книг основателя учения Рона Хаббарда признаны в России экстремистскими.
Наталия Воскресенская, официальный представитель УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В ходе расследования данного уголовного дела и проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлены факты, свидетельствующие об осуществлении с позиции указанного объединения экстремистской деятельности, которая выражена в виде возбуждения ненависти или вражды, равно как унижение человеческого достоинства».
То, что здесь открыто существует церковь сайентологии, сообщают и сайт организации с контактными телефонами и адресом, и плакаты на входе в бизнес-центре. Один из основных призывов — стать клирком, то есть достигнуть очищения, определенного уровня духовного развития.
Начинающему последователю нужно для этого освоить специальную литературу и уроки одитора — учителя за десятки тысяч рублей. Незаконная предпринимательская деятельность — это еще одно обвинение, которое грозит руководителям организации.
Сотрудникам ФСБ пришлось блокировать целый этаж в бизнес-центре. Школа сайентологии занимает много места: здесь несколько помещений и своя стойка администрации.
За минувший год некий индивидуальный предприниматель продолжил снимать здесь десятки помещений для нужд сайентологической церкви. Есть здесь и свой актовый зал, в котором заметен необычный прибор, называемый здесь электропсихометром. Он якобы устанавливает наличие душевных расстройств у человека.
По итогам обысков несколько человек увезли на допросы. Тех, кто имеет непосредственное отношение к руководству и бухгалтерии организации. Остальные пишут объяснения и ничего не комментируют журналистам.
В столице организацию «Церковь сайентологов Москвы» уже запретили. Следователи ФСБ полагают, что смогут найти доказательства, чтобы и петербургское подразделение признали вне закона.
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