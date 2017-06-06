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  • 06.06, 17:29

    Фонтан у Казанского собора в Петербурге покрылся мыльной пеной

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    Фонтан у Казанского собора в Петербурге покрылся мыльной пеной

    Фонтан у Казанского собора в Петербурге покрылся мыльной пеной

    Фонтан у Казанского собора в Петербурге покрылся мыльной пеной
  • Фото: @NovostiSPb /twitter.com

    • Хулиганы налили моющее средство в фонтан на Невском проспекте.

    Происшествие случилось ночью. А уже утром фонтан у Казанского собора обнаружили залитым пеной сотрудники «Водоканала». Работа водного комплекса была остановлена до 15 часов. В течение дня рабочие промывали инженерное оборудование, сообщает РИА Новости.

    «Водоканал» обратился к петербуржцам и гостям города с просьбой бережно относиться к фонтанам. Ведь подобные развлечения приводят к поломке оборудования и длительным восстановительным работам за счет средств бюджета.

    В этом году в связи с аналогичными хулиганскими выходками два раза отключали фонтан в сквере на Манежной площади. Уже на второй день после открытия сезона 19 апреля его промывали от пены больше шести часов.

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