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  • 06.06, 19:00
    Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек. библиотеки и книгоиздание, литература, Медведев, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек

    3 комментария
    Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек

    Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек

    Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек

      Дмитрий Медведев подписал концепцию развития детского и юношеского чтения в России. Об этом он сообщил сегодня на книжном фестивале «Красная площадь».

      Премьер поддержал идею учредить премию для тех, кто создает детские книги, — писателей, художников, издателей. Также Медведев пообещал вернуть финансирование, которое выделяется детским библиотекам на закупку книг, на прежний уровень.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Действительно, денег было больше. Насколько я помню по справке, 350 млн рублей. Потом это все скукожилось до 50. Скажу вам не ради того, чтобы понравиться. Я действительно считаю, что это небольшая цифра, и мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня в 300–350 миллионов рублей. Я такое поручение дам, деньги коллеги найдут».

      Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в третий раз. В этом году 400 издательств страны привезли на смотр около 100 тысяч книг.

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