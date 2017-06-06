Медведев пообещал найти деньги на закупку книг для детских библиотек

Дмитрий Медведев подписал концепцию развития детского и юношеского чтения в России. Об этом он сообщил сегодня на книжном фестивале «Красная площадь».

Премьер поддержал идею учредить премию для тех, кто создает детские книги, — писателей, художников, издателей. Также Медведев пообещал вернуть финансирование, которое выделяется детским библиотекам на закупку книг, на прежний уровень.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Действительно, денег было больше. Насколько я помню по справке, 350 млн рублей. Потом это все скукожилось до 50. Скажу вам не ради того, чтобы понравиться. Я действительно считаю, что это небольшая цифра, и мы ее можем нарастить хотя бы до того уровня, который был до сих пор, хотя бы до уровня в 300–350 миллионов рублей. Я такое поручение дам, деньги коллеги найдут».



Книжный фестиваль «Красная площадь» проходит в третий раз. В этом году 400 издательств страны привезли на смотр около 100 тысяч книг.