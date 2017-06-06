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  • 06.06, 17:28

    Украинский теплоход «Генерал Ватутин» продан российской фирме

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    Украинский теплоход «Генерал Ватутин» продан российской фирме

    Украинский теплоход «Генерал Ватутин» продан российской фирме

    Круизный лайнер, который неожиданно направился в Ростов-на-Дону, пока не смог войти в порт.

    Украинский лайнер, который ранее выполнял круизы по маршруту Киев — Одесса — Вилково — Киев, обогнул Крым с южного берега и пришел в Керченский пролив. Как выяснилось, смена курса связана с тем, что на территории молдавского порта Джурджулешты судно было продано. В Росморрчфлоте заявили, что лайнер приобрела российская компания, пишет «РГ».

    Алексей Кравченко, пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта России: «На данный момент нам известно, что корабль был продан российской компании и двигается в Ростов-на-Дону. „Генерал Ватутин“ сменит флаг и порт приписки».

    Он добавил, что сейчас теплоход находится в международных территориальных водах рядом с Керченским проливом. Судно не нарушает никаких законов и норм.

    В Росморрчефлоте отметили, что покупка «Генерала Ватутина» — это совершенно обычная сделка. Но на фоне напряженности между Москвой и Киевом это «может кем-то восприниматься как недружественные действия».

    На территории Украины 4-палубный «Генерал Ватутин», который вмещает до 280 пассажиров, курсировал по Днепру и Черному морю. Прибытие судна к российским берегам оказалось неожиданным. В порту Ростова-на-Дону заявили, что не примут теплоход. Но в Росморрчефлоте опровергли эту информацию, объявив, что ростовский порт предоставит место стоянки судну и «он не может этого не сделать».

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