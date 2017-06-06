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  • 06.06, 17:29
    Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей». Сирия, войны и вооруженные конфликты, дети и подростки, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей»

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    Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей»

    Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей»

    Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей»

      Благодаря освобождению от боевиков города Алеппо стала известна настоящая история мальчика, чья фотография в прошлом году стала «символом страданий сирийских детей».

      Журналисты RT встретились с отцом ребенка Мухаммедом Дакнишем. По его словам, тогда в результате авиаудара его сын получил лишь небольшие царапины и его засыпало пылью. Однако боевики сильно преувеличили травмы мальчика. Более того, они забрали ребенка в больницу, как потом стало известно, только для того, чтобы сделать постановочные кадры. Шокирующее фото было растиражировано всеми западными СМИ.

      Махаммед Дакниш: «Они неоднократно утверждали в своих СМИ, что он мертв, потом стали говорить, что он все-таки жив. К ним нет никакого доверия. Я был занят, я спасал свою семью, а боевики в это время снимали, как мои родные выбираются из дома, потом они использовать эти кадры для пропаганды. Никогда прежде я не видел таких организаций».

      Отец маленького Омрана сообщил, что после освобождения сирийской армией Алеппо его семья вернулась домой и жизнь постепенно налаживается. Армия наступает и освобождает все новые территории, добавил он.

      Всю вину за авиаудары в августе прошлого года западные журналисты возложили на правительство Башара Асада и российские ВКС. В Минобороны России эти утверждения опровергли, приведя целый ряд доказательств.

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