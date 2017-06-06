Отец рассказал историю мальчика, ставшего «символом страдания сирийских детей»

Благодаря освобождению от боевиков города Алеппо стала известна настоящая история мальчика, чья фотография в прошлом году стала «символом страданий сирийских детей».
Журналисты RT встретились с отцом ребенка Мухаммедом Дакнишем. По его словам, тогда в результате авиаудара его сын получил лишь небольшие царапины и его засыпало пылью. Однако боевики сильно преувеличили травмы мальчика. Более того, они забрали ребенка в больницу, как потом стало известно, только для того, чтобы сделать постановочные кадры. Шокирующее фото было растиражировано всеми западными СМИ.
Махаммед Дакниш: «Они неоднократно утверждали в своих СМИ, что он мертв, потом стали говорить, что он все-таки жив. К ним нет никакого доверия. Я был занят, я спасал свою семью, а боевики в это время снимали, как мои родные выбираются из дома, потом они использовать эти кадры для пропаганды. Никогда прежде я не видел таких организаций».
Отец маленького Омрана сообщил, что после освобождения сирийской армией Алеппо его семья вернулась домой и жизнь постепенно налаживается. Армия наступает и освобождает все новые территории, добавил он.
Всю вину за авиаудары в августе прошлого года западные журналисты возложили на правительство Башара Асада и российские ВКС. В Минобороны России эти утверждения опровергли, приведя целый ряд доказательств.
Махаммед Дакниш: «Они неоднократно утверждали в своих СМИ, что он мертв, потом стали говорить, что он все-таки жив. К ним нет никакого доверия. Я был занят, я спасал свою семью, а боевики в это время снимали, как мои родные выбираются из дома, потом они использовать эти кадры для пропаганды. Никогда прежде я не видел таких организаций».
Отец маленького Омрана сообщил, что после освобождения сирийской армией Алеппо его семья вернулась домой и жизнь постепенно налаживается. Армия наступает и освобождает все новые территории, добавил он.
Всю вину за авиаудары в августе прошлого года западные журналисты возложили на правительство Башара Асада и российские ВКС. В Минобороны России эти утверждения опровергли, приведя целый ряд доказательств.
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