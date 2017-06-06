Выплаты по программе продовольственной помощи составят 10 тысяч рублей в год

Выплаты малоимущим россиянам в рамках программы продовольственной помощи составят около 10 тыс. рублей на человека в год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр пояснил, что принцип работы программы в ежемесячном начислении на специальные банковские карты средств, которые можно будет использовать только в этот период. Неиспользованный остаток будет сгорать.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно по году около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека».
Тратить средства можно будет лишь на определенные продукты отечественного производства.
Ранее Мантуров говорил, что программа адресной продовольственной помощи начнет работать во второй половине 2018 года, а в полном объеме она будет развернута в 2019 году. Минпромторг оценивал объем программы в 200–300 млрд рублей в год.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: «Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами, — примерно по году около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека».
Тратить средства можно будет лишь на определенные продукты отечественного производства.
Ранее Мантуров говорил, что программа адресной продовольственной помощи начнет работать во второй половине 2018 года, а в полном объеме она будет развернута в 2019 году. Минпромторг оценивал объем программы в 200–300 млрд рублей в год.
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