Мать выпавших из машины детей рассказала, почему везла их в багажнике

Продолжение получила история из Сочи, где из багажника автомобиля прямо на проезжую часть выпали маленькие дети. По факту такой перевозки малышей полицейские сегодня начали доследственную проверку.
К стражам порядка обратились возмущенные местные жители: они требуют привлечь женщину к ответственности и даже лишить ее родительских прав. В участок очевидцы этого инцидента принесли еще несколько видеозаписей того, что произошло в центре курортного города. К примеру, в объектив попал тот самый момент, когда ребенок едва не оказался под колесами легковушки, но сам сообразил отбежать в сторону, на газон.
Инцидент произошел на участке дороги с оживленным движением. Сотрудники ГИБДД предполагают, что владелица внедорожника перестроилась так резко, что дверь багажника открылась. Но самое странное, уверяют очевидцы, что женщина не сразу заметила, что ее дети после такого маневра оказались на проезжей части. Первую помощь малышам оказали свидетели. Они вызвали и скорую, и полицию. Но мать никого дожидаться не стала — забрала плачущих сына и дочь и уехала.
Известно, что спустя несколько часов женщина все же обратилась в больницу. Ее сына осмотрели врачи — диагностировали ушибы. Но от госпитализации ребенка мать отказалась. Девочка чудом никаких травм не получила.
Полицейские отыскали хозяйку внедорожника быстро, поскольку очевидцы записали номера иномарки. 39-летняя местная жительница рассказала, зачем вообще подвергла риску жизни и здоровье малышей, притом что в салоне ее авто имелись детские автокресла. Она заявила, что якобы сын и дочь сами попросили провезти их в багажнике. Мол, там им было удобнее спать.
Женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров — она уже заплатила 3000 рублей. Но сегодня полицейские посчитали, что в деталях этой истории нужно разобраться максимально тщательно. Вполне возможно, что против нее могут возбудить и уголовное дело.
Инцидент произошел на участке дороги с оживленным движением. Сотрудники ГИБДД предполагают, что владелица внедорожника перестроилась так резко, что дверь багажника открылась. Но самое странное, уверяют очевидцы, что женщина не сразу заметила, что ее дети после такого маневра оказались на проезжей части. Первую помощь малышам оказали свидетели. Они вызвали и скорую, и полицию. Но мать никого дожидаться не стала — забрала плачущих сына и дочь и уехала.
Известно, что спустя несколько часов женщина все же обратилась в больницу. Ее сына осмотрели врачи — диагностировали ушибы. Но от госпитализации ребенка мать отказалась. Девочка чудом никаких травм не получила.
Полицейские отыскали хозяйку внедорожника быстро, поскольку очевидцы записали номера иномарки. 39-летняя местная жительница рассказала, зачем вообще подвергла риску жизни и здоровье малышей, притом что в салоне ее авто имелись детские автокресла. Она заявила, что якобы сын и дочь сами попросили провезти их в багажнике. Мол, там им было удобнее спать.
Женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров — она уже заплатила 3000 рублей. Но сегодня полицейские посчитали, что в деталях этой истории нужно разобраться максимально тщательно. Вполне возможно, что против нее могут возбудить и уголовное дело.
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