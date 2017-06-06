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  • 06.06, 15:58

    Теплоход «Генерал Ватутин» отозвал заявку на заход в порт Ростова-на-Дону

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    Теплоход «Генерал Ватутин» отозвал заявку на заход в порт Ростова-на-Дону

    Теплоход «Генерал Ватутин» отозвал заявку на заход в порт <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>

    Судно «Генерал Ватутин», которое следовало в Ростов-на-Дону с Украины, не зашло в порт.

    Ростовский порт не намерен впускать круизный теплоход «Генерал Ватутин». Об этом заявил начальник службы эксплуатации порта Виталий Виробян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

    Он заявил, что никаких указаний о приеме лайнера не поступало. Кроме того, он подчеркнул, что порт в настоящее время впускает только грузовые суда. Отметим, что «Генерал Ватутин» — круизный лайнер класса «река — море».

    Виталий Виробян: «Нет, мы не пустим сюда его. Да и как он может прийти сюда — у меня никакой информации ни письменной, ни устной, что кто-то прибудет сюда».

    Сообщалось, что украинский лайнер, который обычно следовал по круизному маршруту Киев — Одесса — Вилково — Киев, неожиданно сменил маршрут и отправился в сторону российского Ростова-на-Дону. Позднее стало известно, что изменение курса связано со сменой владельца. Новый собственник принял решение направить судно в ростовский порт.

    По данным Mash, новый владелец — сейшельская фирма. Между тем в круизной компании «Червона рута», которая ранее арендовала судно, заявили, что сейчас оно следует под флагом Белиза, пишет «Страна.ua».

    Юрий Соколов, директор «Червона рута»: «Владельцем была „дочка“ одной кипрской компании. „Дочка“ вернула инвестицию материнской компании. В 2002 году корабль заводился на территорию Украины как инвестиция. После трех с половиной лет бездействия инвестор решил вывести корабль и продать или передать, это уже его дело. Все ждали лучших времен. К сожалению, они не наступили. Поменялся собственник, сейчас судно под флагом Белиза. Был украинский, ходил под украинским флагом. Но две недели назад был снят официально из украинского реестра».

    Между тем в Telegram-канале Mash появилась информация, что агент «Генерала Ватутина» снял заявку на заход в один из портов Ростова-на-Дону. К тому моменту к нему из порта «Кавказ» уже выдвинулся лоцман, который должен был провести судно к месту стоянки, но его развернули.

    Теплоход «Генерал Ватутин» временно встал на 451-ю якорную стоянку возле Керчи. Там судно досмотрят российские пограничники. После этого будет принято решение о его дальнейшем маршруте.

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