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  • 06.06, 17:28
    Бьюти-блогершу побили на ростовском рынке из-за откровенного наряда. драки и избиения, Ростов-на-Дону, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Бьюти-блогершу побили на ростовском рынке из-за откровенного наряда

    10 комментариев
    <nobr>Бьюти-блогершу</nobr> побили на ростовском рынке <nobr>из-за</nobr> откровенного наряда

    Бьюти-блогершу побили на ростовском рынке из-за откровенного наряда

    <nobr>Бьюти-блогершу</nobr> побили на ростовском рынке <nobr>из-за</nobr> откровенного наряда

      Будни торговцев ростовского рынка скрасила бьюти-блогер Виктория Пандора. Едва появившись среди палаток с овощами и фруктами, блондинка, привыкшая давать советы по красоте и стилю, сама получила урок. Девушка, по мнению некоторых продавцов, выбрала не подходящий образ для покупки персиков.

      Продавец, кстати, тоже блондинка, возмущенная тем, как выглядит покупательница, решила преподать урок нравственности. Со словами «Стыд и срам» она набросилась на девушку. Модница, обороняясь, схватила женщину за волосы. Продавщица тоже в долгу не осталась — дала сдачи.

      Разняли скандалисток мужчины, но не сразу. Прежде бросили оценивающий взгляд на модницу в коротких шортах и только потом воззвали к порядку. Девушке с персиками пришлось удалиться. Теперь Виктория Пандора — это псевдоним блогерши — говорит, что на рынок ни ногой.

      Подробности — видеоматериале.

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