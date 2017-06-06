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  • 06.06, 15:58
    Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Белоярки, жители которой едва не замерзли зимой. приговоры, Свердловская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Белоярки, жители которой едва не замерзли зимой

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    Суд вынес приговор бывшему вице-мэру Белоярки, жители которой едва не замерзли зимой

    Суд вынес приговор бывшему <nobr>вице-мэру</nobr> Белоярки, жители которой едва не замерзли зимой

      В суде Свердловской области вынесли приговор бывшему вице-мэру городского поселения Белоярка. У прокуроров появились вопросы к Сергею Прохоренко после того, как местные жители едва не замерзли в собственных квартирах зимой 2015 года. Невзирая на то, что из бюджета были выделены деньги на новую котельную, город долго не мог вступить в отопительный сезон.

      Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Прохоренко за то, что он, по сути, оставил жителей городского округа без тепла. Тысячи людей спасались как могли. Был объявлен режим ЧС. Сыщики выяснили: конкурс среди подрядчиков замглавы проводил лично. Выбор пал на фирму, руководители которой пообещали за контракт внушительное вознаграждение.

      После запуска обновленной системы тепло в дома так и не пришло. Температура в квартирах не поднималась выше 14 градусов.

      Выяснилось, что полученные деньги Прохоренко пустил в строительство своего частного дома. Экс-чиновника также обязали выплатить крупный штраф, который в 70 раз превышает сумму взятки, — почти 200 млн рублей.

      Подробности — в видеоматериале.

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