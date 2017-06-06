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  • 06.06, 17:28
    В США умирающая девушка решила засудить родителей, отказавшихся от ее лечения. болезни, медицина, религия, суды, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В США умирающая девушка решила засудить родителей, отказавшихся от ее лечения

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    В США умирающая девушка решила засудить родителей, отказавшихся от ее лечения

    В США умирающая девушка решила засудить родителей, отказавшихся от ее лечения

    В США умирающая девушка решила засудить родителей, отказавшихся от ее лечения

      В США умирающая 21-летняя девушка решила остаток своей жизни посвятить борьбе. Но не со своей тяжелой болезнью. Она хочет наказать родителей, которые, зная о ее врожденном пороке сердца, подписали отказ от операции.

      Лишь после совершеннолетия Мэрайя Уолтон узнала о своем заболевании. А потом вскрылось и то, что родители-мормоны медицинскому вмешательству предпочли молитвы и травы. В итоге американка оказалась прикована к больничной койке — ее легкие неспособны обеспечить организм кислородом. Помогать ей восстанавливать справедливость взялись и братья. Вместе они дошли до суда и ожидается, что приговор могут вынести уже сегодня.

      Когда Мэрайя появилась на свет с пороком сердца, врачи заявили, что это не приговор. Операции и правильный курс реабилитации вернут возможность жить, а не существовать. Но медицинские показатели пошли вразрез с религиозными убеждениями ее родителей.

      Заслушали на процессе и показания отца девушки — Брайан Уолтон попытался объяснить, что он-то свято верил в то, что дочь можно исцелить молитвами.

      Сегодня девушка впервые нашла в себе силы, чтобы перед камерами рассказать, почему решилась на судебную тяжбу. Ее цель — создать прецедент, который может спасти детей, оказавшихся заложниками религиозных убеждений родителей.

      Подробности — в видеоматериале.

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