Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос

Полицейские начали проверку по факту нашумевшего ДТП на Тверской улице в Москве, где мужчина сбил девушку на тротуаре и вместо того, чтобы помочь ей, стал оскорблять.

1027 ДТП

Москва

В пятницу вечером водитель автомобиля Kia сбил девушку на тротуаре на Тверской улице. По словам очевидцев, мужчина даже не попытался помочь пострадавшей. Вместо этого он набросился на нее с бранью за то, что оказалась на его пути.



В ближайшее время сотрудники МВД намерены вызвать водителя для дачи показаний.