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  • 06.06, 15:58
    Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос

    2 комментария
    Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос

    Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос

    Наоравшего на сбитую девушку в центре Москвы водителя вызовут на допрос

      Полицейские начали проверку по факту нашумевшего ДТП на Тверской улице в Москве, где мужчина сбил девушку на тротуаре и вместо того, чтобы помочь ей, стал оскорблять.

      В пятницу вечером водитель автомобиля Kia сбил девушку на тротуаре на Тверской улице. По словам очевидцев, мужчина даже не попытался помочь пострадавшей. Вместо этого он набросился на нее с бранью за то, что оказалась на его пути.

      В ближайшее время сотрудники МВД намерены вызвать водителя для дачи показаний.

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