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  • 06.06, 15:58

    Третьим лондонским террористом оказался гражданин Италии

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    Третьим лондонским террористом оказался гражданин Италии

    Третьим лондонским террористом оказался гражданин Италии

    Третьим лондонским террористом оказался гражданин Италии
  • Фото: @metpoliceuk /twitter.com

    • Итальянская газета Corriere della Sera назвала имя и опубликовала фотографию третьего исполнителя теракта в районе Лондонского моста, в результате которого 3 июня погибли семь человек. Полиция Лондона имя террориста подтвердила.

    По данным издания, третий террорист — гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба. Он родился в 1995 году в марокканском городе Фес в семье марокканца и итальянки.

    После того как семья распалась, его мать вернулась в Италию и поселилась в пригороде Болоньи. По данным итальянских спецслужб, Загба несколько раз навещал ее, а в марте 2016 года был задержан в аэропорту Болоньи, откуда он с одним рюкзаком и билетом в один конец пытался вылететь в Турцию, а затем попасть в Сирию.

    Тогда у молодого человека изъяли мобильный телефон, в котором обнаружили фотографии и видеозаписи религиозного содержания, однако ничего не указывало на его связь с джихадистами. Тем не менее, по данным Corriere della Sera, Юссефа Загбу включили в список потенциальных боевиков, что, впрочем, не помешало ему переехать в Лондон и устроиться на работу в местный ресторан.

    В Скотленд-Ярде подтвердили, что, по предварительной информации, третий террорист — это 22-летний Юссеф Загба из восточного Лондона.

    Скотленд-Ярд: «Хотя официальная процедура идентификации еще предстоит, следователи считают, что это 22-летний Юссеф Загба из восточного Лондона. Предположительно, он является гражданином Италии марокканского происхождения».

    При этом в полиции уточнили, что в поле зрения британских спецслужб он не попадал. Однако Corriere della Sera утверждает, что итальянская разведка регулярно информировала британских и марокканских коллег о его личности и передвижениях.

    Двое других террористов — это 30-летний Рашид Редуан (по разным данным, он либо ливиец, либо марокканец) и 27-летний Хурам Шазад Батт — подданный Великобритании, родившийся в Пакистане.

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