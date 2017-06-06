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  • 06.06, 14:27

    Теплоход «Генерал Ватутин» отправился в Ростов-на-Дону из-за смены владельца

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    Теплоход «Генерал Ватутин» отправился в Ростов-на-Дону из-за смены владельца

    Теплоход «Генерал Ватутин» отправился в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr> <nobr>из-за</nobr> смены владельца

    Сообщалось, что украинский круизный теплоход неожиданно сменил курс и вместе Одессы отправился в российский Ростов-на-Дону. Стала известна причина изменения маршрута.

    Как выяснилось, теплоход вышел и Киева в Херсон 25 мая. После этого он направился в Измаил, а оттуда в Молдавию, где был продан сейшельской фирме, сообщает Telegram-канал Mash.

    Согласно распоряжению нового владельца, теплоход направился в Ростов-на-Дону. При продаже корабля было внесено условие, по которому «Генералу Ватутину» запрещено заходить в крымские порты. Кроме того, судну предстоит сменить название.

    На борту круизного судна, которое может принимать до 280 пассажиров, находятся только члены экипажа, это 13 граждан Украины, а также пятеро представителей с российской стороны.

    Капитан «Генерала Ватутина» связался с российскими пограничниками — маршрут и место стоянки для теплохода уже определены. Как ожидается, теплоход прибудет в Ростов-на-Дону сегодня вечером.

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