Теплоход «Генерал Ватутин» отправился в Ростов-на-Дону из-за смены владельца

Сообщалось, что украинский круизный теплоход неожиданно сменил курс и вместе Одессы отправился в российский
Ростов-на-Дону. Стала известна причина изменения маршрута.
Как выяснилось, теплоход вышел и Киева в Херсон 25 мая. После этого он направился в Измаил, а оттуда в Молдавию, где был продан сейшельской фирме, сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно распоряжению нового владельца, теплоход направился в Ростов-на-Дону. При продаже корабля было внесено условие, по которому «Генералу Ватутину» запрещено заходить в крымские порты. Кроме того, судну предстоит сменить название.
На борту круизного судна, которое может принимать до 280 пассажиров, находятся только члены экипажа, это 13 граждан Украины, а также пятеро представителей с российской стороны.
Капитан «Генерала Ватутина» связался с российскими пограничниками — маршрут и место стоянки для теплохода уже определены. Как ожидается, теплоход прибудет в Ростов-на-Дону сегодня вечером.
Согласно распоряжению нового владельца, теплоход направился в Ростов-на-Дону. При продаже корабля было внесено условие, по которому «Генералу Ватутину» запрещено заходить в крымские порты. Кроме того, судну предстоит сменить название.
На борту круизного судна, которое может принимать до 280 пассажиров, находятся только члены экипажа, это 13 граждан Украины, а также пятеро представителей с российской стороны.
Капитан «Генерала Ватутина» связался с российскими пограничниками — маршрут и место стоянки для теплохода уже определены. Как ожидается, теплоход прибудет в Ростов-на-Дону сегодня вечером.
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