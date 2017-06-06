Жители Алеппо восстанавливают христианские храмы и мусульманские мечети

В Алеппо после освобождения от террористов вернулись уже 25 тысяч христиан. Прихожане восстанавливают и храмы, и мечети. Боевики без разбора уничтожали культовые здания. На службе в одном из самых больших православных соборов побывал корреспондент НТВ Евгений Голованов.
Под сводами одного из крупнейших в Алеппо православных храмов Илии Пророка вновь многолюдно. Помолиться пришли сотни верующих. Службы в церкви не прекращались и во время боевых действий. Но теперь молитвы и проповеди не прерываются разрывами снарядов.
Джабраил Азар, настоятель антиохийского православного храма пророка Илии: «До войны в Алеппо проживали 150 тысяч христиан. Потом осталось не больше 25 тысяч. Многие были вынуждены уехать из города, да и из страны. И отрадно, что сейчас, когда город отчищен от скверны, прихожане возвращаются».
Семья Нассур вернулась в город всего месяц назад. Несколько лет они были вынуждены жить у родственников в Хаме. Опасались, что, если радикальные исламисты захватят весь город, христиане подвергнутся гонениям, как это уже было в Маалюле.
А родители Мэйсам мечтали покрестить свою дочь с самого ее рождения. Но совершить обряд смогли только сейчас.
Соня Хатим, мать: «Мое сердце переполняет радость. Мэйсам родилась, когда в городе еще находились боевики. Постоянные обстрелы, взрывы. Я боялась, что мы даже не сможем дойти до церкви. И я знаю, что и в сами церкви попадали снаряды».
Еще одно доказательство того, что радикальные исламисты лишь прикрываются борьбой за веру, — они безбожно разрушают как православные храмы, так и мечети. Например, у некогда стоявшей на линии разграничения мечети прямым попаданием уничтожен минарет. И таких культовых сооружений, пострадавших от обстрелов боевиков или уничтоженных ими полностью, в Алеппо десятки.
Одну из разрушенных мечетей, как и многие другие, начали восстанавливать. До минарета руки еще не дошли. Но внутри установили строительные леса, отремонтировали купол, оштукатурили стены. Через два месяца верующие снова смогут там молиться.
Махмуд Аккам, муфтий: «Я сердечно благодарю всех, кто помогал нам в освобождении Алеппо от террористов. И в первую очередь Россию. Я уверен, что скоро наш город станет цветущим, как раньше. А вместе с этим и сердца верующих наполнятся радостью».
После полуденного намаза жители Алеппо отправляются за покупками на рынки, где всегда многолюдно и шумно. В воздухе повсюду витает аромат свежих фруктов, пряностей, выпечки и дурманящий запах кебаба — великое искушение, с которым приходится бороться. За стол в священный месяц Рамадан мусульмане смогут сесть только с заходом солнца.
Ниха Багданжи, жительница Алеппо: «Этот Рамадан просто прекрасен. Для нас это великий праздник. И он впервые за долгие годы у нас проходит без войны. Видите, как много людей на улицах? Здесь и мусульмане, и христиане. Все радуются, потому что мы один народ».
До войны в Сирии мусульмане и христиане жили, что называется, душа в душу. Уважали и ценили культурные и религиозные традиции друг друга. Даже храмы и мечети возводили по соседству. Строители псевдохаливата попытались разрушить эту межконфессиональную идиллию. Как показало время, безуспешно. Жители Алеппо, независимо от вероисповедания, теперь совместными усилиями восстанавливают свой город и мирную жизнь в нем.
Джабраил Азар, настоятель антиохийского православного храма пророка Илии: «До войны в Алеппо проживали 150 тысяч христиан. Потом осталось не больше 25 тысяч. Многие были вынуждены уехать из города, да и из страны. И отрадно, что сейчас, когда город отчищен от скверны, прихожане возвращаются».
Семья Нассур вернулась в город всего месяц назад. Несколько лет они были вынуждены жить у родственников в Хаме. Опасались, что, если радикальные исламисты захватят весь город, христиане подвергнутся гонениям, как это уже было в Маалюле.
А родители Мэйсам мечтали покрестить свою дочь с самого ее рождения. Но совершить обряд смогли только сейчас.
Соня Хатим, мать: «Мое сердце переполняет радость. Мэйсам родилась, когда в городе еще находились боевики. Постоянные обстрелы, взрывы. Я боялась, что мы даже не сможем дойти до церкви. И я знаю, что и в сами церкви попадали снаряды».
Еще одно доказательство того, что радикальные исламисты лишь прикрываются борьбой за веру, — они безбожно разрушают как православные храмы, так и мечети. Например, у некогда стоявшей на линии разграничения мечети прямым попаданием уничтожен минарет. И таких культовых сооружений, пострадавших от обстрелов боевиков или уничтоженных ими полностью, в Алеппо десятки.
Одну из разрушенных мечетей, как и многие другие, начали восстанавливать. До минарета руки еще не дошли. Но внутри установили строительные леса, отремонтировали купол, оштукатурили стены. Через два месяца верующие снова смогут там молиться.
Махмуд Аккам, муфтий: «Я сердечно благодарю всех, кто помогал нам в освобождении Алеппо от террористов. И в первую очередь Россию. Я уверен, что скоро наш город станет цветущим, как раньше. А вместе с этим и сердца верующих наполнятся радостью».
После полуденного намаза жители Алеппо отправляются за покупками на рынки, где всегда многолюдно и шумно. В воздухе повсюду витает аромат свежих фруктов, пряностей, выпечки и дурманящий запах кебаба — великое искушение, с которым приходится бороться. За стол в священный месяц Рамадан мусульмане смогут сесть только с заходом солнца.
Ниха Багданжи, жительница Алеппо: «Этот Рамадан просто прекрасен. Для нас это великий праздник. И он впервые за долгие годы у нас проходит без войны. Видите, как много людей на улицах? Здесь и мусульмане, и христиане. Все радуются, потому что мы один народ».
До войны в Сирии мусульмане и христиане жили, что называется, душа в душу. Уважали и ценили культурные и религиозные традиции друг друга. Даже храмы и мечети возводили по соседству. Строители псевдохаливата попытались разрушить эту межконфессиональную идиллию. Как показало время, безуспешно. Жители Алеппо, независимо от вероисповедания, теперь совместными усилиями восстанавливают свой город и мирную жизнь в нем.
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