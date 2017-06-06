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  • 06.06, 15:58
    Взрыв автомобиля с гонщицей в салоне на скорости 530 км/ч сняли на видео. автомобили, автомотоспорт, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Взрыв автомобиля с гонщицей в салоне на скорости 530 км/ч сняли на видео

    1 комментарий
    Взрыв автомобиля с гонщицей в салоне на скорости 530 км/ч сняли на видео

    Взрыв автомобиля с гонщицей в салоне на скорости 530 км/ч сняли на видео

    Взрыв автомобиля с гонщицей в салоне на скорости 530 км/ч сняли на видео

      Впечатляющие кадры пришли из американского штата Нью-Гэмпшир, где во время соревнований по дрэг-рейсингу автомобиль взорвался на скорости 530 км/ч.

      Сразу после старта машина начала вибрировать и на глазах тысяч зрителей превратилась в огненный шар. Даже в такой ситуации гонщица, 28-летняя Кортни Форс, не потеряла самообладания — руль из рук не выпустила и сама выбралась из автомобиля.

      На следующий день она и вовсе заняла второе место в гонках. Форс — потомственная спортсменка. Ее отец, Джон Форс, — самый титулованный пилот в истории дрэг-рейсинга. Две ее сестры тоже гонщицы.

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