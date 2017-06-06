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  • 06.06, 15:58
    Иностранный заемщик не вернул России почти $1 млрд. кредиты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иностранный заемщик не вернул России почти $1 млрд

    2 комментария

    Иностранный заемщик не вернул России почти $1 млрд

    Иностранный заемщик не вернул России почти $1 млрд

      Секретные иностранные заемщики не вернули России почти 1 млрд долларов, который должен был поступить в этом году. Такую информацию сообщает агентство РБК, ссылаясь на материалы, которые правительство направило в Госдуму.

      Замминистра финансов Сергей Сторчак подтвердил: кто-то из стран не вернул России деньги в срок, но что это за страны, сколько их и что за кредит, не называется.

      Ранее Счетная палата указывала, что в 2017–2019 годах наступают сроки погашения долгов перед Россией для Белоруссии, Кипра, Венесуэлы и Кубы. Но сказать наверняка, что миллиард долларов задолжал кто-то из них, невозможно.

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