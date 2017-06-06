Лавров обвинил власти Литвы в русофобии в связи со строительством стены на границе

Министр иностранных дел России прокомментировал начало строительства двухметрового забора на границе Литвы с Калининградской областью.
Сергей Лавров назвал возведение стены на границе Литвы с РФ русофобскими действиями. С таким заявлением глава МИД РФ выступил на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что обеспечению безопасности в Калининградской области уделяется особое внимание. Кроме того, создаются условия для нормальных контактов с иностранными соседями.
Сергей Лавров: «Есть целый ряд проектов, который реализуется в интересах Калининградской области, по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, не выстраивать стены, как это литовцы собираются сделать, не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и вроде не собирается это решение отменять».
стартовало строительство стены на границе с РФ. Высота забора составит около двух метров, а протяженность — почти 45 километров. Притом на заборе планируют разместить средства слежения. Завершить строительство этого участка рассчитывают в декабре. А стоимость этого проекта, который сами литовские пограничники восприняли скептически, составит 1,335 миллиона евро.
Польша и Россия в июле 2012 года утвердили соглашение о безвизовом местном приграничном передвижении. Под действие документа попадала вся Калининградская область, а также часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши. Чтобы пересечь границу, калининградцам можно было просто получить карточку в консульском учреждении. Однако летом минувшего года Варшава приостановила действие соглашения, объяснив это решение мерами безопасности в период проведения Всемирного дня молодежи и саммита НАТО. Москва в ответ предприняла аналогичный шаг.
Сергей Лавров: «Есть целый ряд проектов, который реализуется в интересах Калининградской области, по линии приграничного сотрудничества с Польшей и Литвой. Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят прямой интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться, не выстраивать стены, как это литовцы собираются сделать, не прерывать договор о малом приграничном сообщении, как это сделало польское правительство и вроде не собирается это решение отменять».
стартовало строительство стены на границе с РФ. Высота забора составит около двух метров, а протяженность — почти 45 километров. Притом на заборе планируют разместить средства слежения. Завершить строительство этого участка рассчитывают в декабре. А стоимость этого проекта, который сами литовские пограничники восприняли скептически, составит 1,335 миллиона евро.
Польша и Россия в июле 2012 года утвердили соглашение о безвизовом местном приграничном передвижении. Под действие документа попадала вся Калининградская область, а также часть территорий Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств Польши. Чтобы пересечь границу, калининградцам можно было просто получить карточку в консульском учреждении. Однако летом минувшего года Варшава приостановила действие соглашения, объяснив это решение мерами безопасности в период проведения Всемирного дня молодежи и саммита НАТО. Москва в ответ предприняла аналогичный шаг.
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