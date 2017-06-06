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  • 06.06, 14:27
    Песков ответил на слова вице-президента США о России. Госдепартамент США, дипломатия, Песков, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Песков ответил на слова вице-президента США о России

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    Песков ответил на слова <nobr>вице-президента</nobr> США о России

    Песков ответил на слова вице-президента США о России

    Песков ответил на слова <nobr>вице-президента</nobr> США о России

      В Кремле выразили сожаление в связи с высказываниями о России, сделанными вице-президентом США Майком Пенсом. При этом определяющей в этом вопросе является позиция главы американского государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      Как сообщалось, вице-президент США Майк Пенс назвал Россию, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми американцы готовы помочь своим союзникам по НАТО.

      Дмитрий Песков: «Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве. И, безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны».

      Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона попытаться улучшить отношения с Россией любыми способами. По словам главы Госдепа, президент настаивал на том, что налаживанию двусторонних контактов не должно мешать расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США.

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