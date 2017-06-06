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  • 06.06, 14:26

    Украинский теплоход вместо Одессы отправился в Ростов-на-Дону

    8 комментариев
    Украинский теплоход вместо Одессы отправился в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr>

    Украинский теплоход вместо Одессы отправился в Ростов-на-Дону

    Украинский теплоход вместо Одессы отправился в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr>
  • Фото: cruiseinform.ru

    • Украинское круизное судно взяло курс на российский Ростов-на-Дону вместо Одессы. Причины действий экипажа пока неизвестны.

    Украинский теплоход «Генерал Ватутин», который относится к классу «река — море», вышел 1 июня из Киева. По неизвестной причине судно не стало заходить в один из пунктов круиза — порт Одессы, пишет украинское издание «Думская».

    Накануне в 17:00 теплоход вышел из города Вилково и неожиданно взял курс на Крым. Ночью судно оставалось возле южного берега российского полуострова, а сегодня утром возобновило движение.

    По данным издания, «Генерал Ватутин» направляется в Ростов-на-Дону. Объяснений действий экипажа пока нет. В круизной компании «Червона Рута», которая организовала круиз, заявили, что у них нет никакой информации о передвижениях судна.

    С прошлого года «Генерал Ватутин» следует по круизному маршруту Киев — Одесса — Вилково — Киев. Порт приписки — Херсон. В феврале теплоход прошел ремонт и получил все необходимые свидетельства. Аварийных случаев с судном не было, поэтому маловероятно, что «Генерал Ватутнин» отправился в Ростов-на-Дону на ремонт.

    По данным сайта MarineTraffic, теплоход прибудет в Ростов-на-Дону сегодня около 19:00 по местному времени.

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