Чехия официально отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза

Прага не будет принимать мигрантов по установленной квоте ЕС. Это решение власти страны объяснили соображениями безопасности.
Чехия официально отказалась принимать беженцев по согласованной с Евросоюзом системе квот, которая действует до сентября. В Праге заявили, что это решение было принято в связи с обострением ситуации с безопасностью. Об этом объявил министр внутренних дел стран Милан Хованец. Власти намерены настаивать на своем даже в случае, если стране будут грозить экономические санкции, отмечает сайт «Комсомольской правды».
По плану, разработанному в 2015 году, Еврокомиссия потребовала от стран — членов ЕС разместить на своей территории 160 тысяч мигрантов из Северной Африки, которые прибыли в Италию и Грецию, и беженцев с Ближнего Востока.
По квоте Чехия должна была принять на своей территории 1600 человек. Однако правоохранительные органы страны еще несколько месяцев назад заявили, что не намерены заниматься размещением. В МВД Чехии пояснили, что столкнулись с серьезными сложностями при проверки беженцев, которые находятся во временных лагерях Италии и Греции.
звучат критические высказывания о системе квот и политике открытых границ. Ранее недовольство планом по распределению беженцев выражал глава МВД Польши Мариуш Блащак.
По плану, разработанному в 2015 году, Еврокомиссия потребовала от стран — членов ЕС разместить на своей территории 160 тысяч мигрантов из Северной Африки, которые прибыли в Италию и Грецию, и беженцев с Ближнего Востока.
По квоте Чехия должна была принять на своей территории 1600 человек. Однако правоохранительные органы страны еще несколько месяцев назад заявили, что не намерены заниматься размещением. В МВД Чехии пояснили, что столкнулись с серьезными сложностями при проверки беженцев, которые находятся во временных лагерях Италии и Греции.
звучат критические высказывания о системе квот и политике открытых границ. Ранее недовольство планом по распределению беженцев выражал глава МВД Польши Мариуш Блащак.
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