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  • 06.06, 12:56

    Чехия официально отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза

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    • Фото Reuters © 2017, Ciro De Luca
    Чехия официально отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза

    Чехия официально отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза

    Чехия официально отказалась принимать беженцев по квоте Евросоюза
  • Фото Reuters © 2017, Ciro De Luca

    • Прага не будет принимать мигрантов по установленной квоте ЕС. Это решение власти страны объяснили соображениями безопасности.

    Чехия официально отказалась принимать беженцев по согласованной с Евросоюзом системе квот, которая действует до сентября. В Праге заявили, что это решение было принято в связи с обострением ситуации с безопасностью. Об этом объявил министр внутренних дел стран Милан Хованец. Власти намерены настаивать на своем даже в случае, если стране будут грозить экономические санкции, отмечает сайт «Комсомольской правды».

    По плану, разработанному в 2015 году, Еврокомиссия потребовала от стран — членов ЕС разместить на своей территории 160 тысяч мигрантов из Северной Африки, которые прибыли в Италию и Грецию, и беженцев с Ближнего Востока.

    По квоте Чехия должна была принять на своей территории 1600 человек. Однако правоохранительные органы страны еще несколько месяцев назад заявили, что не намерены заниматься размещением. В МВД Чехии пояснили, что столкнулись с серьезными сложностями при проверки беженцев, которые находятся во временных лагерях Италии и Греции.

    Среди правительств европейских стран не в первый раз звучат критические высказывания о системе квот и политике открытых границ. Ранее недовольство планом по распределению беженцев выражал глава МВД Польши Мариуш Блащак.

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