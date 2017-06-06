НТВ покажет фильм о футбольном матче игроков «Зенита» на арктической платформе «Приразломная»

16 июня в 23:30 в преддверии открытия Кубка конфедераций FIFA 2017 на телеканале НТВ в эфир выйдет документальный фильм «„Зенит“ — „Приразломная“. Первые в Арктике». Это рассказ об уникальном футбольном матче, который состоялся в Северном Ледовитом океане с участием звезд Российской футбольной
Премьер-лиги.
Идея фильма вдохновлена знаковым историческим событием: 17 сентября 1962 года, когда первая советская атомная подлодка К-3 достигла Северного полюса, первое, что сделали подводники, высадившись на лед, — сыграли в футбол.
Футбольное поле для современного состязания было создано на одной из самых северных в мире стационарных нефтедобывающих платформ — «Приразломной» — первом и единственном проекте на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти.
Фильм снят в жанре репортажа. Основная тема — подготовка к игре — дополнена уникальными кадрами семейных видеоархивов футболистов «Зенита» и рассказами о жизни «Приразломной». У зрителя будет возможность увидеть звезд российского футбола в неформальной обстановке.
Авторы фильма постарались приоткрыть тайну «закрытой» части футбольного мира: от особенностей подготовки стадионов к массовым спортивным событиям до тонкостей работы служб, обеспечивающих безопасность на знаковых футбольных матчах. Кроме того, зрители фильма узнают, как добывают нефть в Арктике, познакомятся с бытом нефтяников и побывают в центре управления «Приразломной», которую за технологичность нередко сравнивают с космической станцией.
Главные герои документальной картины — игроки основного состава футбольного клуба «Зенит» (состав 2016 г.): Александр Кокорин, Юрий Лодыгин, Артём Дзюба, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, бывший игрок и тренер «Зенита» Сергей Семак, а также сотрудники «Приразломной».
Футбольный матч проходил в формате два тайма по 15 минут. Каждая команда состояла из пяти человек, играли смешанными составами. Так, в одну команду со стороны «Зенита» вошли Артём Дзюба и Николас Ломбертс, выступившие вместе с Алексеем Уткиным, Ильдаром Бикмухаметовым, а также Антоном Бырыловым с «Приразломной», в другую — Александр Кокорин, Юрий Жирков и Юрий Лодыгин, сыгравшие с нефтяниками Андреем Старостой и Максимом Дубровиным (запасной — Дмитрий Смыков). В качестве арбитра уникальной встречи выступил Сергей Семак.
Ведущими документального фильма стали известные журналисты Кирилл и Виктор Набутовы. В своем репортаже Кирилл Набутов рассказывает о «непарадной» жизни «Зенита», а Виктор Набутов — о секретах «Приразломной» — флагманском проекте «Газпром нефти» на российском арктическом шельфе.
Смотрите фильм о первом в истории арктическом футбольном матче «„Зенит“ — „Приразломная“. Первые в Арктике» 16 июня в 23:30 на НТВ.
Футбольное поле для современного состязания было создано на одной из самых северных в мире стационарных нефтедобывающих платформ — «Приразломной» — первом и единственном проекте на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти.
Фильм снят в жанре репортажа. Основная тема — подготовка к игре — дополнена уникальными кадрами семейных видеоархивов футболистов «Зенита» и рассказами о жизни «Приразломной». У зрителя будет возможность увидеть звезд российского футбола в неформальной обстановке.
Авторы фильма постарались приоткрыть тайну «закрытой» части футбольного мира: от особенностей подготовки стадионов к массовым спортивным событиям до тонкостей работы служб, обеспечивающих безопасность на знаковых футбольных матчах. Кроме того, зрители фильма узнают, как добывают нефть в Арктике, познакомятся с бытом нефтяников и побывают в центре управления «Приразломной», которую за технологичность нередко сравнивают с космической станцией.
Главные герои документальной картины — игроки основного состава футбольного клуба «Зенит» (состав 2016 г.): Александр Кокорин, Юрий Лодыгин, Артём Дзюба, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, бывший игрок и тренер «Зенита» Сергей Семак, а также сотрудники «Приразломной».
Футбольный матч проходил в формате два тайма по 15 минут. Каждая команда состояла из пяти человек, играли смешанными составами. Так, в одну команду со стороны «Зенита» вошли Артём Дзюба и Николас Ломбертс, выступившие вместе с Алексеем Уткиным, Ильдаром Бикмухаметовым, а также Антоном Бырыловым с «Приразломной», в другую — Александр Кокорин, Юрий Жирков и Юрий Лодыгин, сыгравшие с нефтяниками Андреем Старостой и Максимом Дубровиным (запасной — Дмитрий Смыков). В качестве арбитра уникальной встречи выступил Сергей Семак.
Ведущими документального фильма стали известные журналисты Кирилл и Виктор Набутовы. В своем репортаже Кирилл Набутов рассказывает о «непарадной» жизни «Зенита», а Виктор Набутов — о секретах «Приразломной» — флагманском проекте «Газпром нефти» на российском арктическом шельфе.
Смотрите фильм о первом в истории арктическом футбольном матче «„Зенит“ — „Приразломная“. Первые в Арктике» 16 июня в 23:30 на НТВ.
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