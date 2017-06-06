Школьники сняли на видео избиение сверстницы в московском парке

Следственный комитет проводит проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором группа школьниц избивает девочку.
Группа московских школьниц накинулась на свою знакомую в парке. Жестокое избиение, в котором участвовали пять нападавших, сняли на видео. На кадрах видно, что вокруг дерущихся стоят еще несколько девушек и юношей, но никто из них не пытается вмешаться и остановить потасовку. Видео появилось на странице паблика Mash.
Наблюдавшие даже словесно не пытались заступиться за девочку. Напротив, многие выкрикивали одобрительные комментарии и давали советы, как лучше наносить удары. Только один из свидетелей избиения в какой-то момент заметил: «Не многовато ли?». Но никто не отреагировал на эти слова.
Избиваемая девочка громко кричит и просит нападавших остановиться. Но их это, похоже, только сильнее раззадорило.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве организовали доследственную проверку. В ведомстве отметили, что на видео нападавшие наносят удары руками и ногами школьнице в жизненно важные органы.
ГСУ СКР по Москве: «В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и несовершеннолетних, причастных к избиению девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Тем временем пользователи соцсетей самостоятельно пытаются установить личности участниц избиения и выкладывают ссылки на их страницы. Сообщается, что все они — из околофутбольных группировок.
Наблюдавшие даже словесно не пытались заступиться за девочку. Напротив, многие выкрикивали одобрительные комментарии и давали советы, как лучше наносить удары. Только один из свидетелей избиения в какой-то момент заметил: «Не многовато ли?». Но никто не отреагировал на эти слова.
Избиваемая девочка громко кричит и просит нападавших остановиться. Но их это, похоже, только сильнее раззадорило.
Следственные органы ГСУ СК РФ по Москве организовали доследственную проверку. В ведомстве отметили, что на видео нападавшие наносят удары руками и ногами школьнице в жизненно важные органы.
ГСУ СКР по Москве: «В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и несовершеннолетних, причастных к избиению девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Тем временем пользователи соцсетей самостоятельно пытаются установить личности участниц избиения и выкладывают ссылки на их страницы. Сообщается, что все они — из околофутбольных группировок.
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