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  • 06.06, 12:56

    Житель Якутии откопал бивни мамонта на картофельном поле: фото

    1 комментарий
    Житель Якутии откопал бивни мамонта на картофельном поле: фото

    Житель Якутии откопал бивни мамонта на картофельном поле: фото

    Житель Якутии откопал бивни мамонта на картофельном поле: фото
  • Фото: Прокопий Ноговицын /facebook.com

    • Житель Хангаласского улуса Якутии в ходе работ на своем участке обнаружил бивни мамонта. Животное могло жить в этих местах 400 тысяч лет назад.

    Егор, владелец участка: «Я занимался посадкой картофеля на своем участке, когда лопата наткнулась на что-то твердое. Сначала подумал: дерево, но когда откололся кусочек, понял, что это нечто другое».

    По его словам, в ближайшее время на место должны прибыть палеонтологи из Якутска, сообщает РИА Новости.

    Руководитель экспедиции учеников местной школы, краевед Прокопий Ноговицын уже освободил часть бивней от земли. В своем Facebook он написал, что останки могут принадлежать трогонтериевому мамонту (предку шерстистого мамонта) возрастом 400 тысяч лет.

    Экспедиционные будни начались-первые находки…недалеко от села Ой хозяин новой усадьбы нашел бивни мамонта..по известны…

    Опубликовано Прокопием Ноговицыным 5 июня 2017 г.

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