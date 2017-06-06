Житель Якутии откопал бивни мамонта на картофельном поле: фото

Житель Хангаласского улуса Якутии в ходе работ на своем участке обнаружил бивни мамонта. Животное могло жить в этих местах 400 тысяч лет назад.
Егор, владелец участка: «Я занимался посадкой картофеля на своем участке, когда лопата наткнулась на что-то твердое. Сначала подумал: дерево, но когда откололся кусочек, понял, что это нечто другое».
По его словам, в ближайшее время на место должны прибыть палеонтологи из Якутска, сообщает РИА Новости.
Руководитель экспедиции учеников местной школы, краевед Прокопий Ноговицын уже освободил часть бивней от земли. В своем Facebook он написал, что останки могут принадлежать трогонтериевому мамонту (предку шерстистого мамонта) возрастом 400 тысяч лет.
По его словам, в ближайшее время на место должны прибыть палеонтологи из Якутска, сообщает РИА Новости.
Руководитель экспедиции учеников местной школы, краевед Прокопий Ноговицын уже освободил часть бивней от земли. В своем Facebook он написал, что останки могут принадлежать трогонтериевому мамонту (предку шерстистого мамонта) возрастом 400 тысяч лет.
Экспедиционные будни начались-первые находки…недалеко от села Ой хозяин новой усадьбы нашел бивни мамонта..по известны…Опубликовано Прокопием Ноговицыным 5 июня 2017 г.
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