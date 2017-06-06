«Купальный сезон, ребята, открыт»: власти Москвы пригласили жителей и гостей города на пляжи

В Москве, области и десятках других регионов открылся пляжный сезон. Правда, только формально. Холод, снег и град не располагают к летнему отдыху. Россияне не торопятся на пляж — шутят, что еще не приготовили купальные шубы.
На причитания зевак — мол, куда смотрят родители, — мама Кирилла и Ярослава лишь снисходительно улыбается. Для ее мальчиков только в этом году очередной заплыв при температуре чуть выше нуля стал третьим по счету. Холодами их точно не напугать.
Ксения Годунова: «Если ребенок хочет купаться, у нас нет слова „нет“. Хочет он зимой купаться, хочет босиком по снегу бегать — пожалуйста».
В день открытия пляжного сезона парочка юных моржей — единственные, кто решился на водные процедуры. В такую погоду, жалуются хозяева пляжей, с головой люди готовы разве что в пледы кутаться. За первые дни лета — от силы сотня посетителей.
Заморозки в столице, штормы в Приморье, непогода у берегов Чёрного моря. Массовый купальный сезон пришлось перенести во всех регионах страны. Пустует даже лучший, по оценкам мировых экспертов, российский пляж в Калининградской области.
По словам синоптиков, причиной аномальных июньских холодов стал северный антициклон. Это он же принес в Москву самый мощный за сотню лет ураган. Но на планы мэрии начать купания по расписанию непогода никак не повлияла. Графики утвердили еще задолго до первого дня лета.
Пока жители только мечтают о комфортной для водных игр погоде, руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский лично бороздит столичную акваторию.
Антон Кульбачевский: «Купальный сезон, ребята, открыт. Воо! Дно чистое, вода идеально подходит для купания».
Оправданий не ищут и столичные серферы. Главное — правильно одеться, объясняют спортсмены. Лишь бы доступ к воде был. Впрочем, для них и это не причина не вставать на доску. Говорят, и похуже бывало.
Но метеорологи успокаивают: лето в столицу еще придет. Устойчивое потепление обещают уже к середине июня. К тому моменту и эксперты Роспотребнадзора обещают проверить все столичные берега. Всем нормам на сегодня отвечают пока пять зон отдыха из 11.
Ксения Годунова: «Если ребенок хочет купаться, у нас нет слова „нет“. Хочет он зимой купаться, хочет босиком по снегу бегать — пожалуйста».
В день открытия пляжного сезона парочка юных моржей — единственные, кто решился на водные процедуры. В такую погоду, жалуются хозяева пляжей, с головой люди готовы разве что в пледы кутаться. За первые дни лета — от силы сотня посетителей.
Заморозки в столице, штормы в Приморье, непогода у берегов Чёрного моря. Массовый купальный сезон пришлось перенести во всех регионах страны. Пустует даже лучший, по оценкам мировых экспертов, российский пляж в Калининградской области.
По словам синоптиков, причиной аномальных июньских холодов стал северный антициклон. Это он же принес в Москву самый мощный за сотню лет ураган. Но на планы мэрии начать купания по расписанию непогода никак не повлияла. Графики утвердили еще задолго до первого дня лета.
Пока жители только мечтают о комфортной для водных игр погоде, руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский лично бороздит столичную акваторию.
Антон Кульбачевский: «Купальный сезон, ребята, открыт. Воо! Дно чистое, вода идеально подходит для купания».
Оправданий не ищут и столичные серферы. Главное — правильно одеться, объясняют спортсмены. Лишь бы доступ к воде был. Впрочем, для них и это не причина не вставать на доску. Говорят, и похуже бывало.
Но метеорологи успокаивают: лето в столицу еще придет. Устойчивое потепление обещают уже к середине июня. К тому моменту и эксперты Роспотребнадзора обещают проверить все столичные берега. Всем нормам на сегодня отвечают пока пять зон отдыха из 11.
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